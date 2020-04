von Franz Dreyer

Trotz der Corona-Krise geht es mit dem Umbau und der Erweiterung des Leipferdinger Feuerwehrgerätehauses, dem derzeit größten öffentlichem Hochbauprojekt des Ortes, planmäßig weiter. Mit der Vergabe der Hauptgewerke in der jüngsten öffentlichen Sitzung leitete der Ortschaftsrat noch vor der Virus-Pandemie den Start für die Realisierung des Vorhabens ein. Die notwendigen Abbrucharbeiten, insbesondere des Gebäudeteils, der das längst aufgegebene Schlachthaus beinhaltete, wurden in Eigenregie durchgeführt. „Nach Ostern erfolgt die Baustelleneinrichtung als Voraussetzung für die sich anschließenden Maurerarbeiten zur Erstellung des Rohbaues“, informierte Architekt Claus Limberger auf Anfrage.

Das Leipferdinger Feuerwehrmagazin war längst in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Nicht zuletzt aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb des Ortes erging die Entscheidung, den Standort beizubehalten und durch einen grundlegenden Um- und Erweiterungsbau eine zeitgerechte Einrichtung für die örtliche Wehr zu schaffen. Das Projekt ist mit einem Betrag von 400 000 Euro in den städtischen Haushalt aufgenommen.

Nach der Planung gibt es in dem Gebäude weiterhin eine Box, in welcher die für örtlichen Unterhaltungsarbeiten benötigten Geräte untergestellt werden können. Daran schließt sich der Raum für die Feuerwehrleiter und weiteren Feuerlöschgeräte an. Die Einfahrt zur Fahrzeughalle wird mit einem Doppeltor ausgestattet. Mit dem Abbruch des ehemaligen Schlachthausbereiches wurde Platz für einen zweigeschossigen Anbau geschaffen. Im Erdgeschoss werden neben dem Treppenhaus das Büro für den Kommandanten, die Umkleide- und die Duschräume untergebracht. Zur Fahrzeughalle besteht ein direkter Zugang. Im Obergeschoss sind die Sanitärräume ausgewiesen, ferner der Schulungs- und Aufenthaltsraum. Der bisherige Gebäudeteil erhält eine neue Dacheindeckung. Im Zuge der Maßnahme erfolgt eine energetische Ertüchtigung des Gebäudes und eine ansprechende Außengestaltung. Der Bauzeitenplan sieht die Fertigstellung im Frühjahr 2021 vor.