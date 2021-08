Kein Kramertreffen im letzten Jahr, kaum Ausfahrten und keine Treffen. Für die Kramerfreunde in Gutmadingen, größter Verein im Ort, ist das schlimm. Doch jetzt blicken sie wieder nach vorne und beginnen zu planen. Zum einen das Kramertreffen im nächsten Jahr an Pfingsten in der Hoffnung, dass der Corona-Virus der Vergangenheit angehören wird beziehungsweise dass solche größeren Veranstaltungen zumindest wieder möglich sein werden.

Doch so lange muss niemand warten. Denn zum anderen ist bereits in drei Wochen, am Samstag, 26. August, die Band Dorfrocker bei den Kramerfreunden in Gutmadingen zu Gast. Und mit ihrem Party-Rock wollen die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann mit ihrer Live-Band den Besuchern einheizen. Es handelt sich um eine Open-Air Veranstaltung im Krähenloch, dort wo die Kramertreffen ihren Anfang nahmen.

Der Konzert-Ort liegt kurz nach der Kreuzung Wald-Gartenstraße. Zusammen mit dem Sommerfest der Donaumusikanten organisierte die damalige Interessengemeinschaft der Kramer-Allesschaffer ihre ersten Treffen. Nicht lange dauerte das an, denn die Veranstaltung wurde immer größer, sodass sich die Kramerfreunde dazu entschlossen, ein eigenständiges Kramertreffen zu veranstalten.

Ausfahrt nach Tannheim

Nach dem Rückgang der Infektionszahlen konnte nunmehr auch wieder eine Ausfahrt organisiert werden. Ziel war Tannheim bei Kramerfreund Raimund Neininger. Die Traktoren warten schon seit über einem Jahr darauf, zu Kramer- oder Oldtimertreffen gefahren zu werden. In Tannheim trafen sich dann auch viele Kramerfreunde, die aus allen Himmelsrichtungen den Villinger Ortsteil ansteuerten. In Gutmadingen fanden sich einige Freunde ein, dort warteten die Gutmadinger auf den weitgereisten Albert Kopp aus Salem. Bevor er mit den Gutmadingern in Richtung Tannheim startete, war er schon drei Stunden unterwegs. Dann ging es von Gutmadingen aus über Neudingen auf Landstraßen und Feldwegen nach Tannheim, immer wieder stießen unterwegs weitere Kramerfreunde hinzu.

Nun steht die nächste Aktion an, ein Traktor-Open-Air Konzert mit den Dorfrockern am Samstag, 26. August. Dafür wird derzeit noch ein Hygienekonzept mit Geisingens Bürgermeister Martin Numberger ausgearbeitet. Karten sind im Vorverkauf bei Reinhard Huber, Telefon 07704/1441 oder Christiane Schnekenburger, Telefon 01575226 2594, erhältlich. Pro Traktor (ist Pflicht, muss aber kein Kramer sein) können zwei Personen teilnehmen, die Karten kosten für das Gespann 34,90 Euro.