von Franz Dreyer

Die Kirchtalhalle bietet seit Jahren ein gern genutztes Raumangebot für Sport, Kultur und Freizeit. Der 2011 mit einem beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement verwirklichten Bühnenanbau hat die Nutzungsmöglichkeiten noch erweitert.

Die multifunktionale Einrichtung wird nicht nur für kulturelle Veranstaltungen, Musikkonzerte, Theaterveranstaltungen und Dorffeste genutzt. Der Saal dient zudem der nah gelegenen Grundschule für den Sportunterricht. Darüber hinaus bietet die Halle den örtlichen Vereinen die Möglichkeit, Probe- und Trainingsaktivitäten durchzuführen.

Architekturbüro erhält Auftrag

Inzwischen ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Aufwendige Dachsanierungs-Arbeiten und Brandschutzmaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren vollzogen. Nun steht eine grundlegende Gebäudesanierung sowohl in funktioneller als auch energetischer Hinsicht an.

Nachdem Planungsmittel in den städtischen Haushalt aufgenommen wurden, konnte für das Vorhaben ein erster Schritt eingeleitet werden. Wie Ortsvorsteher Christoph Moriz im Ortschaftsrat informierte, erhielt das Architekturbüro Claus Limberger den Auftrag, einen Planungsentwurf mit Kostenberechnung zu erstellen.

Neue Beleuchtung für Klassenzimmer

Für den Austausch der Beleuchtung in den Klassenzimmern im Erd- und Obergeschoss des Alten Schulgebäudes ging der Auftrag für 8042 Euro an die Firma Elektro Weber, Gutmadingen. Der Austausch ist sowohl aus energetischer wie auch aus sicherheitsrelevanter Sicht erforderlich.

Nach dem Beschluss des Ortschaftsrates kann nunmehr auch die Auftragserteilung für das zur Aufwertung des öffentlichen Kinderspielplatzes vorgesehene Spielhaus erfolgen. Die Auswahl hatte der Ortschaftsrat den Eltern überlassen. Ortsvorsteher Moriz hatte hierzu fünf Vorschlage unterbreitet, die von Kindergartenleiterin Renate Holzmann in die Kita-Info-App gestellt wurden. Über diesen Weg erging das Votum zugunsten des Vorschlags „Bergsee“.

Geisingen Weihnachtsgottesdienste im Raum Kirchtal-Donau finden in diesem Jahr nur mit vorhergehenden Anmeldungen statt Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wurde in der Sitzung bekannt gegeben, dass die Ausschreibung für die Sanierung der Rathaus-Toiletten inzwischen erfolgt ist, und dass die neue Geschwindigkeits-Messeinrichtung nunmehr zur Verfügung steht und installiert werden kann.