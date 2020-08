Gutmadingen – Nun ist sie fertig, die Chronik der Kirche St. Konrad von Gutmadingen, herausgegeben vom Heimatverein Gutmadingen. Ursprünglich sollte sie vor genau einem Jahr bereits fertig sein, zum Bruderschaftsfest Maria Trost. Am kommenden Sonntag feiert Gutmadingen das Bruderschaftsfest, die Gürtelbruderschaft feierte im letzten Jahr ihr 300-jähriges Bestehen und der Kirchenchor sein 275-jähriges. Aber der Umfang der Chronik nach jahrelanger akribischer Recherche in vielen Archiven – seien es weltliche, kirchliche oder auch die im Fürstenbergischen Archiv – verzögerten die Herausgabe der Kirchengeschichte.

Nunmehr ist das Buch fertig und kann rechtzeitig zum Gutmadinger Kirchenfest am kommenden Sonntag auch gelesen werden. Auf insgesamt 235 Seiten ist in beispielhafter Genauigkeit die Geschichte, sofern sie in den Archiven nachvollziehbar war, dargestellt. Es ist nicht nur die Geschichte der Kirche als markantes Bauwerk, sondern auch die Geschichte der Christianisierung und der Pfarrei als solche.

Die Geschichte der Kirchengemeinde Gutmadingen, zu der auch die bauliche Geschichte der Pfarrkirche und der Bruderschaftskapelle Maria Trost im Vordergrund zählt, gibt es nun in gedruckter Form. | Bild: Paul Haug

So ist 1275 im Zehntbuch des Bistums Konstanz erstmals eine Kirche in Gutmadingen erwähnt. Einige Jahrhunderte lang hatte das Fürstenhaus neben dem Kloster Neudingen und Salem viel zu sagen, etwa das Ernennungs- und Kollaturrecht. Neben den Baumaßnahmen eben auch, was die Besetzung der Pfarrstellen betraf. Dies dauerte bis 1802, als dem Fürstentum Fürstenberg das Kloster Neudingen zur Auflösung übereignet wurde, sieben Jahre später verlor der Fürst dann auch die Oberhoheit und damit das Besetzungsmitspracherecht. Dies ging dann an das Badische Großherzogtum über, das Fürstenhaus hatte aber noch ein Anhörungsrecht. Der Kirchherr hatte auch die Verantwortung für die Besoldung des Pfarrers und der Baulast der Kirche.

Im Jahre 1996 gründete sich der Heimatverein

Der Heimatverein Gutmadingen wurde 1996 gegründet. Ziel des Vereins war es, die Geschichte von Gutmadingen aufzuarbeiten und in gedruckter Form der Nachwelt zu erhalten. Denn man hoffte ja insgeheim auch, ältere Urkunden über Gutmadingen zu finden. Diese Hoffnung hat sich bis heute leider noch nicht erfüllt. Emil Kramer hat zusammen mit einigen älteren Einwohnern das Urbarium aufgearbeitet, sie konnten noch die sogenannte Sütterlin-Schrift lesen. Dann begann für Emil Kramer eine jahrelange Recherche in Archiven. Vor zwei Jahren kam das Buch „Gutmadingen im Blickpunkt der Presse von 1779 bis 2017“ heraus, zuvor wurde das Alemannische Wörterbuch herausgegeben.

Die Kirche, wie sie heute steht, wurde 1897 erbaut

Das Ziel, die Kirchengeschichte zu erforschen und in gedruckter Form herauszugeben, ist nunmehr erreicht. In vielen Chroniken wird der Kirchengeschichte weit weniger Platz eingeräumt als in diesem Werk, das eine lesenswerte Lektüre ist, die auch in manchen Bereichen zum Schmunzeln anregt. Immer wieder gab es Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen wegen dem Bau der Kirche oder der Renovierung. Die Kirche, wie sie heute steht, wurde 1897 erbaut und 1898 geweiht. Immer wieder gab es aber auch Beschwerden über die Handwerkerleistungen, die ja teilweise bis heute noch nachwirken.