Die Fasnacht 2021 ist mehr oder weniger vollständig abgesagt. Dies trifft für alle offiziellen Termine und Veranstaltungen der Narrenzunft Latschari zu, wie Zunftmeister Christoph Moriz auf Nachfrage bestätigt.

Es gibt auch keinerlei virtuelle Programmpunkte oder Auftritte. Moriz wünscht sich, dass im Ort trotzdem Fasnets-Stimmung aufkommt: Weihnachtsbäume könnten – sofern sie noch Nadeln haben – als Mini-Narrenbäume vor die Häuser gestellt werden.

Und es spreche auch nichts dagegen, rund um die Fasnachtstage im Narrenhäs spazieren zu gehen. Familien könnten ja zusammen einen Spaziergang durchs Dorf machen – und ob da nun ein Latschari oder ein Hemdglonker laufe, sei egal. Der Zunftmeister wünscht sich außerdem, dass die Häuser im Ort dekoriert werden, etwa mit der Narrenfahne. Einen eigenen Narrenbaum zu stellen gebe die Corona-Verordnung nicht her, so Moriz. Denn bei allem stelle sich die Frage, was rechtlich zulässig sei und was nicht.

Die Verteilung der diesjährigen Narrenzeitung der Latschari-Zunft müsse noch organisiert werden. Mitglieder des Elferrates sollen sie in die Briefkästen werfen. Das Einsammeln des Narrenbeitrags, den die Zunft normalerweise anstatt von Mitgliedsbeiträgen erhebt, fällt dagegen dieses Jahr aus.

Närrische Grüße an Kinder

Auch der Besuch in Kindergarten und Schule sei nicht möglich, die Zunft überlege deshalb, wie sie den Kindern einen närrischen Gruß zukommen lassen könne. Die Hexengruppe werde auf jeden Fall eine Hexenzeitung herausbringen und diese dann unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen verteilen.

Vom 4. bis 6. Februar 2022 ist die Kirchen-Hausener Narrenzunft Gastgeberin der Narrentage der Vereinigung Hegau-Bodensee. „Diese Organisation macht uns Kopfzerbrechen“, erklärt Zunftmeister Moriz, „denn man weiß heute noch nicht, was in einem Jahr ist. Aber planen muss man, und wenn auch mit allen Eventualitäten.“