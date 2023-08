Die Überprüfung des Kanalnetzes in der Region Geisingen ist abgeschlossen. Bei diesen Kontrollarbeiten wurde das Kanalnetz mit einer Kamera befahren, um Schadensbilder aufzunehmen. Zudem wurden die Kanäle gereinigt und dringend erforderliche Sofortmaßnahmen und Sanierungsarbeiten vorgenommen. Die Befahrungsdaten wurden aufbereitet, in ein Kanaldatenbanksystem überführt und bewertet. Dabei werden die Schadensbilder einer von insgesamt sechs Schadenskategorien zugeordnet, die von „Klasse Null“ – schadensfrei – bis „Klasse 5“ – umgehender Handlungsbedarf – reichen, und mit einer Kostenschätzung versehen.

In Summe ergibt sich ein Gesamtbild der baulichen Sanierungsmaßnahmen, aus dem sich ein mehrjähriges Sanierungsprogramm ableiten lässt, das schrittweise abgearbeitet werden kann. Was die finanzielle Seite anbelangt, müssen entsprechende Etatposten jährlich im Abwasserhaushalt eingestellt werden.

Planer Peter Kühnle, dessen Ingenieurbüro im Auftrag der Stadt Geisingen die Überprüfung des Kanalnetzes koordiniert, erläuterte dem Gemeinderat die wesentlichen Ergebnisse der Bestandsaufnahme und des Sanierungsprogramms. Insgesamt seien bei der Kontrolle des Kanalnetzes rund 55 Kilometer befahren, gereinigt und bewertet worden. Es ergebe sich ein Sanierungsaufwand von rund drei Millionen Euro. Heruntergebrochen auf einen Zehn-Jahres-Zeitraum, müsse man demnach mit einem durchschnittlichen Finanzbedarf von 300.000 Euro pro Jahr kalkulieren. Insbesondere bei den Kanalbaumaßnahmen, die mit Aufbrechen der Oberfläche erfolgen müssen, soll ein Abgleich, mit den ebenfalls in einem Kataster hinterlegten und nach Schadensklassen kategorisierten Sanierungsarbeiten am Straßen- und Wegenetz der Region Geisingen erfolgen. Ziel ist es, die jeweilige Kanal- und Straßensanierung zeitgleich vorzunehmen.

Insgesamt seien, so Kühnle, Kanalsanierungen in offener Bauweise eher die Ausnahme. Herauskristallisiert hätten sich fünf Abschnitte, bei denen sich die Kombination von Kanal- und Straßenarbeiten anbiete. Dabei handle es sich um ein Teilstück der Karl-Hall-Straße sowie die Gerber-Fischer-Straße in Geisingen, die Alemannenstraße in Gutmadingen, den Eigentalweg in Aulfingen und die Kreuzstraße in Leipferdingen. Auf Beschluss des Gemeinderats soll von diesen fünf kombinierten Kanal- und Straßensanierungsprojekten zunächst die Karl-Hall-Straße in Angriff genommen werden.

Im Fokus steht dabei die Teilstrecke vom Ende des Stadthallenareals bis zur Krankenhausstraße. Die Ausschreibung und der damit verbundene Beginn der Bauarbeiten sollen dabei – darauf drängte insbesondere FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug – zeitlich so angelegt werden, dass die Bauarbeiten zügig und ohne jahreszeitlich bedingte Unterbrechungen erfolgen können. Außerdem soll geprüft werden, ob auch ein weiterer Teilbereich der Karl-Hall-Straße für Kanalsanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise sinnvoll mitberücksichtigt werden kann.