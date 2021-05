Silke Bauer-Gerold und Thomas Gerold werden in den Sommerferien das Pfarrhaus in Geisingen verlassen. Die Pfarrstellen der beiden evangelischen Kirchengemeinden Geisingen und Immendingen sind seit 15. Mai neu ausgeschrieben. Ob es bereits Bewerbungen darum gibt, ist noch nicht bekannt.

Unterschiedlich organisiert

Damit bleibt vorerst auch offen, wie es nach dem Weggang des Pfarrer-Ehepaares in den beiden Gemeinden weitergehen wird. In Immendingen geht es um eine Vollzeit-Stelle, in Geisingen dagegen nur um eine halbe Pfarrstelle – und das, obwohl die Gemeinde dort ähnlich viele Mitglieder hat wie die in Immendingen.

Allerdings ist die Betreuung anders regelt: Pfarrerin Petra Stromberg beispielsweise ist Krankenhaus-Seelsorgerin und betreut neben dem Krankenhaus auch noch das Geisinger Pflegeheim. Das werde, so die Einschätzung von Pfarrer Thomas Gerold, auch in absehbarer Zeit noch so bleiben. Und die Stadtteile werden von Immendingen aus betreut.

Springerstelle gestrichen

Pfarrer Gerold hatte bislang eine 100-Prozent-Stelle – eine halbe Stelle für Geisingen und eine halbe Stelle als sogenannte Springerstelle. Und genau die wurde nun aus finanziellen Gründen von der Landeskirche gestrichen. Die zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen und die steigende Zahl der Kirchenaustritte veranlassen die Landeskirchen zu immer weiteren Kürzungsrunden, denen dann Pfarrstellen zum Opfer fallen.

Um die beiden ausgeschriebenen Pfarrstellen in Immendingen und Geisingen können sich nur Pfarrerinnen und Pfarrer bewerben, die die sogenannte Bewerbungsfähigkeit haben. Voraussetzung ist beispielsweise, dass sie ein Vikariat hinter sich haben und seit drei Jahren im sogenannten ständigen Dienst sind.

Dekanat hat vorgesorgt

Wenn sich in den drei Wochen der Bewerbungsfrist – gerechnet ab der Ausschreibung am 15. Mai – niemand meldet, dann sind weitere Bewerbungen um die beiden Gemeinden ohne Fristen möglich. Es könnten aber auch Pfarrer in der Vikariatszeit entsandt werden, wie Thomas Gerold erläutert.

Das Dekanat habe vorgesorgt. „Es finden auf jeden Fall auch nach unserem Weggang Gottesdienste statt“, so Thomas Gerold. Bis zum Jahreswechsel seien die Planungen abgeschlossen und die Einteilungen für Beerdigungen, Gottesdienste und sonstige Gemeindetermine erledigt.

Hoffen auf weiteren Glücksfall

Die Gemeinden hoffen nun auf einen ähnlichen Glücksfall wie vor fünf Jahren, als sich das Ehepaar Silke und Thomas Gerold für die Stellen bewarb und gemeinsam die Betreuung übernahm. Sollten keine geeigneten Bewerbungen kommen, dann müsste die Zeit der Vakanz mit Vertretungen und mit einem immensen Arbeitsaufwand der ehrenamtlichen Gemeindeglieder in beiden Gemeinden überbrückt werden.

Möglich sei auch, dass es künftig zu weiteren Kürzungsrunden komme und dabei Pfarrstellen zusammengelegt würden, erklärte Pfarrer Thomas Gerold. Er wolle die Zukunft nicht Schwarz malen, aber das sei bereits überall im Land an der Tagesordnung.