Die älteste Einwohnerin von Geisingen, Zita Fuchs, feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählte auch Bürgermeister Martin Numberger. Es sei ein Geburtstag, den man nicht alle Tage erlebt und feiern kann, sagte der Bürgermeister. Zita Fuchs lebt seit 20 Jahren im Betreuten Wohnen im ehemaligen Krankenhaus. Sie war dort die erste Bewohnerin, die nach dem Umbau des Gebäudes dort eingezogen ist.

Ein Geschäft und eine Musikagentur

Sie wurde vor 100 Jahren in Herrenzimmern geboren und kam in den 1960er Jahren mit ihrem aus Oberndorf stammenden Mann Josef Fuchs nach Geisingen. Dort bauten sie an der Roßbergstraße ein Wohn- und Geschäftshaus. Die Familie Fuchs betrieb ein Stoffgeschäft, außerdem noch eine Musikagentur. Das Stoffgeschäft war Zita Fuchs‘ Metier. Das Schicksal hat es nicht immer gut mit ihr gemeint. Neben ihrem Ehemann verstarben auch bereits zwei der fünf Kinder sowie eine Schwiegertochter. Sie selbst war noch nie ernsthaft krank und hat trotz aller Schicksalsschläge ihren Lebensmut und die positive Lebenseinstellung nie verloren.

Viele Jahre war sie ein treues Mitglied der DRK-Seniorengymnastik, die aufgrund der Corona-Pandemie seit über einem Jahr nicht mehr stattfinden darf. Im betreuten Wohnen fühle sie sich sehr wohl, sagt sie. Die drei noch lebenden Kinder, ein Sohn und zwei Töchter, sowie die acht Enkel, acht Urenkel und seit wenigen Wochen ein Ur-Ur-Enkel feiern jeden Tag nacheinander mit der Jubilarin ihren Geburtstag. Die geistig rege Jubilarin nimmt Anteil am öffentlichen Leben, und mit Hilfe des Rollators unternimmt sie auch noch kleine Spaziergänge.