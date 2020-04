21. April 1945: Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges rückten näher. Am 20. April wurde der sogenannte Volkssturm zur Verteidigung des Städtchens alarmiert. Zusammen mit der einquartierten Kompanie Landesschützen sollte der Volkssturm den Angriff des Gegners abwehren – in der Region rückten die französischen Truppen näher. Um ein sinnloses Gefecht zu vermeiden, hissten drei Geisinger, Josef Weber, Robert Heppler und Ernst Wiehl auf dem Kirchturm eine weiße Fahne als Zeichen der kampflosen Übergabe, obwohl dies verboten war.

Sprengkommando rückt an

Am 21. April rückte ein Sprengkommando in Geisingen ein und legte Sprengladungen an die beiden Eisenbahnbrücken. Die im Städtchen stationierte Landesschützenkompanie zog am Nachmittag aus Geisingen ab. Gegen 15.30 Uhr fuhren ein Panzer und ein Panzerspähwagen der französischen Fronttruppen ins Städtchen ein.

Eine gewaltige Detonation verängstigte die Einwohner: Was den feindlichen Fliegern in den acht Wochen zuvor nicht gelungen war, vollendeten deutsche Truppen: Sie zerstörten die Eisenbahnbrücken, um mögliche Transporte der Franzosen zu verhindern. Zudem überquerten sie die Schindelbrücke und zündeten auch noch an.

Wiederaufbau beginnt

Die französischen Truppen befahlen alle arbeitsfähigen Männer zu Aufräumungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den Eisenbahnbrücken, und anstelle der Schindelbrücke wurde bei der Eisenbahnbrücke eine Abfahrtsrampe gebaut damit die Truppen von Gutmadingen nach Geisingen fahren konnten. Anstelle der Schindelbrücke wurde eine Notbrücke aus Holz errichtet. Daneben wurde die derzeit gesperrte Betonbrücke gebaut, die 1952 in Betrieb genommen wurde.