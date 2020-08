Die einen nennen es Waldsofa, die anderen Himmelsliege. Zwei solcher bequemen Sitzmöglichkeiten gibt es nun auf dem Wartenberg auf exakt 825 Metern Höhe. Da passt schon eher der Begriff Himmelsliege, denn von der Stelle aus ist man dem Himmel nah. Und dabei kann man noch schön relaxen. Die beiden Liegen sind eine Privatinitiative und bei der offizielle Übergabe ließ es sich auch Bürgermeister Martin Numberger nicht nehmen, anwesend zu sein und einmal Probe zu liegen.

Ursprünglich war sogar eine Aussichtsplattform geplant

An der Stelle etwas südlich des Heimkehrerkreuzes auf dem Wartenberg wurde vor sieben Jahren durch das Büro Planstatt Senner innerhalb eines Rahmenplans für den Landschaftspark junge Donau eine Aussichtsplattform geplant. Ob man von dieser Plattform aus einen noch schöneren Blick ins Donautal zwischen Gutmadingen und Donaueschingen mit der mäandrierenden Donau hätte, bleibt offen und wurde in der damaligen Bürgeranhörung bezweifelt. Die Idee, eine solche Himmelsliege auf den Wartenberg zu stellen, kam Thomas Tritschler zusammen mit Stefan Kramer.

Aktion kostete über 700 Euro an Material

Aus der Idee wurde nun Realität, das Untergestell stellte die Firma Gerstmaier in Geisingen aus Edelstahl her. Die Holzlatten aus Lärche wurde dann noch von Stefan Kramer und Thomas Tritschler montiert, und nunmehr stehen die beiden Himmelsliegen Wanderern zur freien Verfügung. Die Aktion wurde von Thomas Tritschler und Stefan Kramer privat finanziert, und hat über 700 Euro an Material gekostet. Bürgermeister Martin Numberger lobte die Initiative und wünschte sich, dass die beiden Liegen Wanderern und Naturliebhabern viel Freude bereiten.