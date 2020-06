von Franz Dreyer

Der Vorplatz der Festhalle von Aulfingen wird deutlich schneller als erwartet neu gestaltet. Wie Ortsvorsteherin Heike Theuerkauf in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informierte, ist es der Stadt- und Ortsverwaltung gelungen, für das Projekt Fördermittel in Höhe von 98.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) loszueisen.

Damit der Zuschuss für das mit 297.000 Euro veranschlagte Projekt fließt, muss die Realisierung vorgezogen werden und bis spätestens 31. Juli anlaufen. Noch in dieser Woche wird deshalb die Ausschreibung erfolgen.

Brunnen und Spielanlagen

Landschaftsarchitekt Henry Weisshaupt stellte in der Sitzung die ambitionierte Planung zur Umgestaltung der Außenanlagen der Festhalle vor. Die Konzeption beinhaltet, den Zugang zur Festhalle in ansprechender Linienführung verzahnt mit den sich anschließenden und teilweise modellierten Grünbereichen in Betonpflaster auszuführen, das auch mit Lastwagen bis 7,5 Tonnen befahren werden kann.

Vom Parkplatz wird ein direkter Treppenaufstieg zum Halleneingang geschaffen. Zentrales Element wird ein von einer Zisterne gespeister Natursteinbrunnen mit Wasserschale sein. Zudem sind großzügige Spielanlagen – unter anderem eine Doppelschaukel, eine Rutsche, ein Sandspielbereich, ein Kletter- und Balanciergerüst und ein bodenbündiges Trampolin – vorgesehen. Einige Bänke runden die Gestaltung ab.

Himalaya-Birken für die Bepflanzung

Die Schwerpunkte des Treffpunktes für alle Generationen werden mit Strahlern ausgeleuchtet. Für die Bepflanzung ist an Himalaya–Birken gedacht, die nur eine beschränkte Höhe erreichen. „Die Planung gefällt mir sehr gut“, so die Bewertung durch die Ortsvorsteherin, welcher der Ortschaftsrat beipflichtete. Ein auch von Zuhörern geäußertes Anliegen bildet die Beleuchtung des Parkplatzes.

Bürgermeister Martin Numberger erinnerte an die Erwartung des Gemeinderates seitens der Ortschaft, Eigenleistungen einzubringen. Die Bereitschaft hierzu wurde vom Ortschaftsrat signalisiert, denkbar gehalten werden die Flächenfreilegung oder auch Pflanzarbeiten. Im Detail besteht jedoch noch Konkretisierungsbedarf.