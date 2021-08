Ob ein Tochterunternehmer der Telekom auf der Gemarkung Kirchen-Hausen einen Sendemasten errichten darf, bleibt abzuwarten. Der Ortschaftsrat lehnte einen entsprechenden Bauantrag der Deutschen Funkturm vorerst ab. Das Tochterunternehmen der Telekom betreibt nach eigenen Angaben fast 33.000 Funkstandorte in Deutschland und vermietet die Masten an verschiedene Netzbetreiber. Der Masten soll eine Höhe von 40 Meter haben und östlich der Autobahn auf dem Platz auf dem derzeit das Käferholz lagert, errichtet werden.

Ortschaftsrat Roland Zirell monierte, dass der Mast zu nahe am Ort geplant sei, Ewald Stihl hatte noch größere Bedenken: „Wir haben bereits auf der Staig einen Mast“ und Kirchen-Hausen ist rundum belastet.“ Vor einigen Jahrzehnten habe es in Kirchen-Hausen schon einmal eine heftige Diskussion gegeben über angebliche Strahlenbelastungen und Krebserkrankung. Zu jener Zeit war der TV-Sender auf der Staig als sogenannter Umsetzer in Betrieb. Inzwischen sei er umgebaut und sende auch Mobilfunksignale, aber keine terrestrischen TV-Signale mehr. „Es gibt zu wenig Information über das was auf den Mast montiert werden soll,“ monierte Ewald Stihl weiter, wobei ihm Ortsvorsteher Christoph Moriz beipflichtete. „Wenn man sieht, was heute ein Bauherr für Gutachten und Stellungnahmen bringen muss, ist das für einen solchen Masten reichlich wenig.“

Er stellte die Frage in den Raum, ob mögliche Antennen nicht am Masten auf der Staig montiert werden könnten, oder aber an anderen Orten ohne Masten. So stünden beim ehemaligen Zementwerk zum Beispiel noch vier Türme. Uwe Kraft und Karl Mang kritisierten, dass zu wenig Informationen vorlägen, man könnte ja auch einmal anhand einer Karte erfahren, wo denn überall in der Region solche Anlagen geplant und notwendig seien. Und welche Unternehmen dann an den Masten welche Antennen anbringen und mit welcher Belastung zu rechnen ist. Dieses ganze Bündel an Fragen soll nun beantwortet werden, bevor sich der Ortschaftsrat erneut mit dem Bauantrag befasst.

Teilsperrung für Feldweg abgelehnt

Abgelehnt wurde ferner ein Antrag auf halbseitige Sperrung des Feldweges am Strick ab 8. August für die Kabelverlegung. Dort sind viele landwirtschaftliche Flächen, so Ortsvorsteher Moriz und einen engen Feldweg halbseitig zu sperren macht keinen Sinn, man kommt mit keinem Schlepper mehr durch. Die Bauarbeiten sollen dann erst Mitte Oktober beginnen

Fragen zur Bebauung im Schlemmersbrühl

Zur Diskussion stand im Ortschaftsrat auch die geplante Bebauung im Gebiet Schlemmersbrühl durch die Hegau-Wohnbau, unter anderem mit mehrgeschossigen Gebäuden für den Gesundheitsbereich, aber auch Geschoßwohnungsbau sowie Einfamilien- und Reihenhäuser. Ramona Elsässer stellte die Frage, ob die Infrastruktur von Kirchen-Hausen hierfür ausgelegt sei, was Ortsvorsteher Moriz bejahte. Offen sind jedoch die Fragen hinsichtlich der Bauplatzvergabe, ein möglicher Bauzwang und die Bauplatzpreise. Kirchen-Hausen hat derzeit kein anderes Baugebiet. Die Sanierung der Kirchtalhalle ist für 2022 nicht möglich, es gibt ein Konzept, aber für das Haushaltsjahr 2022 seien vielleicht weitere Planungskosten erforderlich, um den Umfang zu ermitteln, hieß es.