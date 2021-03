Der Musikverein Kirchen-Hausen hält seine Generalversammlung ab: Nicht traditionell wie im letzten Jahr im Gasthaus Sternen, sondern am Bildschirm. Der Verein war noch einer der letzten der seine Generalversammlung im vergangenen Jahr in einer Präsenzsitzung abhalten konnte, bevor das Corona-Virus kam und derlei Versammlungen die Absage erteilte.

Am heutigen Freitag tagt der Verein wieder. Alle Mitglieder sind zu der Versammlung eingeladen. Allerdings: Kein musikalischer Auftakt, keine Ehrungen, kein Applaus von Musikern und Mitgliedern für die vortragenden Ressortleiter wird es bei dieser Versammlung geben. Als erster Verein der Raumschaft Geisingen geht der Musikverein den Weg der virtuellen Generalversammlung. Da gab es im Vorfeld einiges abzuklären. Denn es müssen alle Mitglieder die Möglichkeit haben, an der Versammlung teilzunehmen. Das im letzten Jahr verabschiedete Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie gab unter anderem den Vereinen die Möglichkeit, dass der Vorstand auch ohne Generalversammlung und nach Ablauf seiner Amtszeit im Amt bestätigt werden kann.

„Dennoch wollen wir eine Versammlung durchführen“, so Marcel Elsässer vom Vorstandsduo. Und weiter: „Wir haben viele Beschlüsse gefasst und es geht darum, hierfür in Form der Entlastung auch den Rücken frei zu haben.“ Damit alles reibungslos verlaufe, gingen ältere Mitglieder dann zu einem jüngeren Mitglied in der Nachbarschaft und verfolgten die Versammlung gemeinsam. Eine weitere Möglichkeit sei es, die Versammlung mit der Familie zu verfolgen und auch abzustimmen, so Elsässer.

„Es ist natürlich kein Ersatz zu einer Präsenzsitzung, und wenn wir uns wieder treffen können, dann wollen wir vielleicht auch wieder musizieren und uns nicht schon beim ersten Treffen mit Regularien als eine Art Pflichtveranstaltung beschäftigen“, blickt Elsässer in die Zukunft.