Der Brückenheilige Nepomuk an der Geisinger Donaubrücke ist weg. Er hat sich keinesfalls aus dem Staub gemacht, weil die Brücke demnächst abgebrochen wird, sondern er wurde per Kran von seinem Sockel gehoben und abtransportiert. Derzeit steht noch der Sockel, der für den Ladekran einfach zu schwer war. Er soll im Zuge der Abbrucharbeiten ebenfalls von seinem Standort entfernt und gesichert werden.

Heiligenfigur in einem guten Zustand

Die Heiligenfigur wie auch der Sockel sind noch in einem guten Zustand und sollen nach dem Neubau wieder bei der Brücke aufgestellt werden.

Anstelle einer Schindelbrücke errichtet

Den ersten Nepomuk hat nach dem Brückenneubau 1953 Maximilian Egon Prinz zu Fürstenberg gespendet. Die Donaubrücke wurde 1952 dem Verkehr übergeben. Sie wurde anstelle einer Schindelbrücke errichtet, die 1945 in den letzten Kriegstagen von deutschen Soldaten angezündet wurde. Etwa 100 Meter östlich der Schindelbrücke wurde die neue Betonbrücke gebaut, für die als eine der ersten Brücken überhaupt ein neues Verfahren und ein neuer Stahl verwendet wurde. Inzwischen gibt es Erkenntnisse, dass dieser Stahl korrosionsgefährdet ist und von heute auf morgen reißen kann. Dies wurde auch durch entsprechende Untersuchungen bestätigt. Deshalb erfolgte die Sperrung und nunmehr der Neubau.

Der Brückenheilige Nepomuk liegt auf dem Lastwagen der Straßenmeisterei bereit zum Abtransport. Nach dem Neubau der Brücke soll er wieder aufgestellt werden. | Bild: Paul Haug

Fridinger Bildhauer Willi Bucher schuf neue Figur

Die Brückenfigur des heiligen Nepomuk wurde 1953 aus Betonwerkstein hergestellt. 2002, inzwischen wurde die Brücke samt Figur Eigentum des Landkreises, waren Figur und Sockel desolat wie die Brücke heute. 2003 wurde eine neue Brückenfigur durch den Fridinger Bildhauer Willi Bucher ebenfalls aus Betonwerkstein gegossen und dann aufgestellt. Die Kosten beliefen sich damals auf 15 127 Euro, die Herstellung des Nepomuk in Sandstein hätte 23 404 Euro gekostet.

Geisingen Geisinger Donaubrücke vor dem Abbruch Das könnte Sie auch interessieren

Da dem damaligen Gemeinderat wie auch Bürgermeister Hans Sorg die Figur am Herzen lag, beteiligte sich die Stadt mit einem Kostenanteil von 7500 Euro an den Kosten. Damals wurde auch der Sockel neu hergestellt, die Gedenktafel an den Stifter Maximilian Egon Prinz zu Fürstenberg ist noch im Original und wurde 2003 in den neuen Sockel eingebaut.