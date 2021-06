Geisingen – Straßen werden nach Fauna oder Flora, nach Gewannnamen oder auch nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Im Neubaugebiet Große Breite in Geisingen wurden die Straßen nach berühmten Persönlichkeiten benannt, die eine Verbindung zu Geisingen hatten. Eine davon erhielt den Namen des Erfinders Felix Wankel.

Er wurde 1902 geboren und wuchs in Geisingen bis 1909, später in Donaueschingen, auf. Auch Donaueschingen hat eine Straße nach ihm benannt. Nach dem Tod seines Vaters Rudolf Wankel, der im Ersten Weltkrieg 1914 fiel, siedelte die Familie Wankel 1915 nach Heidelberg um. Felix Wankel lernte Verlagskaufmann, gründete dann aber 1924 eine mechanische Werkstatt und machte viele Erfindungen.

Legendärer Motorbauer

Eine davon ist der bekannte Drehkolbenmotor, den nach ihm benannten Wankelmotor, der unter anderem im Ro80 von NSU eingebaut wurde. 1988 ist Felix Wankel in Heidelberg verstorben. Aber Geisingen hat nach der Felix-Wankel-Straße auch noch einen Wankelpfad. Das hat keine der anderen Städte vorwiegend im Südwesten, die eine Straße nach dem Erfinder benannt haben.

Als Wirtschaftsweg angelegt

Der Wankelpfad wurde nach seinem Vater Rudolf Wankel benannt. Er war Forstassistent und leitete später das Forstamt Geisingen, das für die Aufsicht von zahlreichen Waldungen der Gemeinden in der Ostbaar zuständig war. Er hat den Fußweg entlang der steilen Hangkante an der Katzensteig zur besseren Bewirtschaftung des Waldes 1912 anlegen lassen.

Erfinder Geniale Erfinder, schlechte Unternehmer: Wenn Pioniere ihrer Zeit zu weit voraus sind Das könnte Sie auch interessieren

Er führt auf halber Höhe von der Blatthaldenhütte in Unterbaldingen am Katzensteig um den Hörnlekapf zum Teschenweg im hinteren Klausener Tal.

Startplatz der Flieger

Auch in Gutmadingen hat Wankel einen ähnlichen Pfad an den Hangkanten anlegen lassen, damit die Waldarbeiter besser zu den einzelnen Abteilungen fanden. Vom Katzensteigweg oberhalb der Espenhöfe am Waldrand zweigt dann der Aufstieg zur Hubertushütte vom Wankelpfad ab. Er führt serpentinenartig steil nach oben, etwa 200 Höhenmeter hinauf zur Hubertushütte. Diese ist von weitem sichtbar geworden, nachdem dort nach dem Bau der Hubertushütte und dem Antrag der Gleitschirmflieger ein Startplatz für die Gleitschirme angelegt wurde.

Lohnender Aufstieg Bei der Hubertushütte, einer aus Baumstämmen errichtete Schutzhütte, ist auch ein Startplatz der Baarflieger Fürstenberg für Gleitschirme und Hängegleiter. Der Platz bei der Hütte lädt zum Verweilen und Vespern ein, er bietet einen herrlichen Blick auf den Unterhölzer Wald und die gesamte westliche Baar bis in den Schwarzwald. Nicht nur die Gleitschirmflieger benutzen den engen und steilen Pfad um dort starten zu können und Wanderer, sondern auch immer mehr Mountainbike-Fahrer, was gerade Wanderern nicht immer gefällt.

Der Naturschutz hat das Freischneiden des Hanges befürwortet, nach dem Freischneiden kamen dort wieder sehr viele seltene Pflanzen ans Tageslicht und wachsen dort. Vor zehn Jahren wurde vom Schwarzwaldverein Geisingen und von der Initiative Dorferneuerung Unterbaldingen der Wankelpfad wieder freigeschnitten und neu angelegt. Zur gleichen Zeit wurde auch der Aufstieg zur Hubertushütte von Willi Schilli und Peter Bury mit weiteren Helfern angelegt und wird immer wieder offengehalten. Was fehlt sind die Hinweisschilder, die wurden schlicht entwendet, wie Willi Schilli feststellte. Er will sie aber wieder ersetzen.

Dies ist aber nicht der Wankelpfad, dieser Pfad führt zur Hubertushütte. Dort stand schon immer eine Hütte, an der aber der Zahn der Zeit genagt hatte und die unter der Regie von Revierleiter Karl-Ernst Rapp dann in der jetzigen Form erneuert wurde.