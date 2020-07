Der Geisinger Kulturtreff Schmiede startet nach der coronabedingten Schließung wieder, wenn auch mit Einschränkungen. Gerade die kulturellen Veranstaltungen sind es, die vielen Stammbesuchern inzwischen fehlen. Vor genau zwei Jahren eröffneten Daniela und Holger Stoffler die Schmiede in Geisingen, und seither waren immer wieder viele internationale Künstler dort zu Gast.

In den kleinen Räumlichkeiten einen Abstecher zwischen London und München machen zu können, hat sich wohl in der Szene herumgesprochen. Denn das Ehepaar Stoffler hatte und hat viele Anfragen, die auch dahin gehen, ob bei weiteren Lockerungen der Einschränkungen wieder Auftritte möglich sind. Stoffler nennen diese Konzerte „Wohnzimmerkonzerte“, da die Räume ja nicht groß sind, aber neben der Auslage von Hobbykünstlern auch das Flair eines Wohnzimmers haben.

Start mit Erzählkünstlerin Birgit Leibold

Vor wenigen Tagen war die Erzählkünstlerin Birgit Leibold bei der ersten Veranstaltung seit der Schließung im März zu Gast, begleitet von der Bauchtanzlehrerin Sara Löhe, das passte zum Thema der Erzählerin mit dem Motto „Das verschmitzte Lächeln des Orients“. Man ist für die Veranstaltungen natürlich auf gutes Wetter angewiesen, weil diese open Air hinter dem Rathaus stattfinden. Und dort ist coronabedingt nur Platz für 50 Personen, in der Schmiede selbst gebe es keine zwei Dutzend Plätze. Birigt Leibold ist wie die Künstlerin, die am nächsten Sonntag, 26. Juli auftritt, aus der Region, und nicht zum ersten Mal in der Schmiede.

Genau vor einem Jahr war auch Ulrike Lohrer aus Hilzingen in der Schmiede, am 26. Juli ist sie um 20 Uhr wieder zu Gast. Die Kabarettistin bindet bei ihren Auftritten immer wieder Besucher aus dem Publikum mit ein. Der Inhalt ihres Repertoires ist breit, von Ratschlägen für die Hausfrau (die allerdings nicht immer ganz ernst gemeint sind), zerpflückten Redewendungen und viel Humor. Einen Tag vorher, am Samstag, 25. Juli ist die Pianistin und Sängerin Sara Filipova aus Wien in der Schmiede zu Gast. Da die Plätze coronabedingt begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung empfehlenswert. Entweder telefonisch 07704/923774 oder per mail schmiede-geisingen@web.de