Das Gutmadinger Rathaus hat sein Türmle wieder, das vor 47 Jahren bei der damaligen Sanierung des Rathauses entfernt worden war. Sowohl der Wiederaufbau des Türmles als auch die Erneuerung des fehlenden Zinnengiebels beim Rathaus am Westgiebel waren im Gemeinde- und im Ortschaftsrat beschlossen worden.

Die Arbeiten zum Wiederaufbau des Zinnengiebels gingen nach den Sommerferien zunächst zügig voran, stockten dann aber. Der Grund waren die Lieferzeiten für die Fenster und das Bauholz. Dieses wurde inzwischen aber geliefert, sodass auch die Putzarbeiten weitergehen konnten.

Bei Zimmerfirma montiert

Der Turm wurde bei der Zimmerfirma Wolf montiert und nun mit einem Kran auf das Dach gehoben und befestigt. Ortsvorsteher Norbert Weber und die Ortschaftsräte waren dabei und ließen es sich nicht nehmen, der Montage zuzusehen.

Mit seiner Kupferspitze soll das Rathaus-Türmle der Witterung trotzen. | Bild: Paul Haug

Wenn dann die Blechnerarbeiten, die sich auch verzögert haben, als Abdichtung für den Zinnengiebel erledigt sind, kann mit der Eindeckung des Daches begonnen werden. Auch die Putzarbeiten können weitergehen, nachdem die Fenster im erneuerten ehemaligen Jugendraum eingebaut sind.

Geisingen Riesenkürbis in der Schmiede wiegt 70,5 Kilo Das könnte Sie auch interessieren

Zurzeit spielt ja das Wetter mit, und Planer Claus Limberger ist zuversichtlich, die Arbeiten noch in diesem Jahr abschließen zu können. Sobald der Putz trocken ist, muss noch die Farbe aufgetragen werden. Was dann noch fehlt ist die Glocke: entgegen aller Zusagen ist diese noch nicht gegossen. Sie soll, wenn sie fertig ist, mit einem Hubsteiger in das Türmle eingebaut werden, erklärt Emil Kramer vom Heimatverein Gutmadingen.