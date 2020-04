Der Mai gilt nicht nur als Wonnemonat, sondern auch als Monat mit den ersten und dann auch gleich zahlreichen Vereinsfesten und Veranstaltungen. Terminiert sind viele solcher Termine, doch die Corona-Pandemie bringt vieles mehr oder weniger durcheinander. So auch die Terminplanung der Vereine. Tanz in den Mai gibt es in der Region Geisingen ja schon lange nicht mehr, dafür aber das erste Freiluftfest der Raumschaft, den Wandertreff auf dem Wartenberg, den die Bläserjugend der Harmonie am 1. Mai veranstaltet. Den hat die Vorstandschaft nunmehr abgesagt. Zu viele Personen wären hier doch auf engem Raum beieinander gewesen.

Die größte Veranstaltung in der Region Geisingen, was die Besucherzahlen betrifft, ist das Kramer-Treffen, das schon internationalen Charakter und auch einen internationalen Einzugsbereich hat. Über 10 000 Besucher und Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie angrenzenden Ländern kamen bislang zu jedem Treffen, bei dem historische Kramer-Schlepper, die in Gutmadingen und Überlingen produziert wurden, im Mittelpunkt stehen. Die Vorbereitungen laufen ja schon lange und einige Vorstandsmitglieder der Kramer-Freunde, die das Treffen organisieren, sind schon länger damit beschäftigt, den Hauptgewinn, einen Kramer KB 12, zu restaurieren. Die Generalversammlung wurde Anfang März schon abgesagt, nunmehr hat sich der Vorstand schweren Herzens entschieden, auch das Kramer-Treffen endgültig abzusagen. „Ursprünglich wollte man bis Ende April abwarten, um die Entscheidung zu treffen, die Sachlage ist jedoch heute schon so klar, dass wir nicht solange warten wollten“, betont Markus Kreuzer vom Vorstandsteam. Es wird auch keine Verschiebung auf das nächste Jahr geben, sondern das Treffen 2020 wird ersatzlos gestrichen. Im nächsten Jahr ist ja das Geisinger Straßenfest geplant, und das Kramer-Treffen findet im Wechsel mit dem Straßenfest statt. „Einerseits will man ja dem Straßenfest keine Konkurrenz machen, andererseits sind gerade die Gutmadinger Vereine auch beim Straßenfest mit dabei und stark engagiert“, so Kreuzer. „Das wird dann zuviel“, sagte er weiter. Die nunmehr frühzeitige Absage ist auch für alle Beteiligten wichtig, damit sie entsprechend planen können. Das sind ja nicht nur die Arbeitspläne der Vereine, sondern auch die Lieferanten, angefangen von den Getränkelieferungen, den verschiedenen Speisen von der Grillwurst bis zum Steak, den Security-Firmen oder Container-Lieferanten.

„Für viele Einschränkungen wird der Zeitpunkt 15. Juni genannt, selbst wenn bis dahin viele Einschränkungen aufgehoben werden, sind viele mögliche Besucher vielleicht noch verunsichert und bleiben einer solchen Veranstaltung fern“, führt Kreuzer als weiteres Argument an.

Ziel vieler Wanderer über den Vatertag war das Dorffest in Kirchen-Hausen, das vom 21. bis zum 24. Mai stattfinden sollte. Hierüber macht sich der Vorstand des Musikvereins in den nächsten zwei Tagen Gedanken, ob es eine völlige Absage oder auch eine andere Form gibt. Man wolle die weiteren Auflagen oder mögliche Lockerungen durch die Behörden abwarten, wie Jeanette Marquardt vom Vorstandsteam auf Nachfrage mitteilt. Man habe schon mögliche Alternativideen, das hänge aber alles von Verboten oder Bestimmungen ab. Abgesagt ist in Kirchen-Hausen bereits jetzt das Jubiläum der katholischen Frauengemeinschaft, die ihr 50-jähriges Bestehen am 17. Mai feiern wollte.