von Thomas Schröter

Das Bebauungsplanverfahren für das projektierte Wohngebiet „Westäcker„ in Gutmadingen ist einen Schritt weiter. Als Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden – dieser Verfahrensschritt ist mittlerweile abgeschlossen – kristallisieren sich Lösungsansätze für zwei Knackpunkte heraus.

Zum einen, was die Gestaltung der Anschlussstelle des Wohngebietes an die Kreisstraße anbelangt, die unter Aspekten der Verkehrssicherheit möglichst übersichtlich und „entschleunigt“ angelegt werden soll. Zum anderen, was die Ausführung des Regenwasserabflusses betrifft, die nicht zu einer Verschlechterung der Entwässerungssituation im Bereich der angrenzenden Bestandsbebauung führen soll.

Wie Planer Karl Hermle dem Gemeinderat erläuterte, soll die Anbindung des Gebiets Westäcker an die Kreisstraße in Form eines Kreisverkehrs erfolgen. Zudem betonte Hermle mit Blick auf die Hangwasserproblematik, dass insbesondere eine Entwässerungsmulde sowie ein optisch unauffälliger Damm die Entwässerungsrichtung weg von der Bestandsbebauung leiten werde.

Maximal drei Geschosse

Auf dem zirka drei Hektar großen Areal sollen insgesamt 38 Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von 625 Quadratmetern – der kleinste Bauplatz misst rund 400 Quadratmeter, der größte rund 1000 Quadratmeter – entstehen.

Ein kleinerer, südlich entlang der Kreisstraße gelegener Teil des Gebietes ist für Geschosswohnungsbau vorgesehen, wobei die maximale Höhe der Gebäude auf drei Geschosse begrenzt ist. Der weitaus größere, nördliche Teil des Wohngebiets bleibt der Bebauung mit Einfamilienhäusern mit maximal zwei Geschossen vorbehalten.

Fußwege und verkehrsberuhigte Zonen

Die Verkehrsanbindung des künftigen Wohngebiets erfolgt über die Kreisstraße und über den „Hauserwiesen-Ring“ im benachbarten Wohngebiet „Hauserwiesen“. Zusätzlich sind Fußwegverbindungen nach Osten und Westen vorgesehen. Innerhalb des Gebiets werden Stichstraßen weitgehend vermieden, den Vorzug bekommen verkehrsberuhigte Zonen.