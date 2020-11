Die neuerliche Entwicklung der Coronapandemie und die damit verbundene Einstellung des Probebetriebes führt dazu, dass keines der geplanten Konzerte in den nächsten Wochen stattfindet.

Geisingen In der Arena oder unter freiem Himmel: Musikvereine sind bei der Probenarbeit kreativ Das könnte Sie auch interessieren

Der Musikverein Kirchen-Hausen probte wie der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen im Freien und in den Hallen. Am 21. November war das Konzert des Musikvereins Kirchen-Hausen und eine Woche später das des Musikvereins Polyhymnia Leipferdingen geplant gewesen. Vielleicht gibt es ein kleines Konzert einzelner Musiker am Vorabend des Heiligabend, hofft Jeanette Marquardt vom Musikverein Kirchen-Hausen. „Weihnachtsstimmung to go, aber wir müssen abwarten was bis dahin erlaubt ist und was nicht“ ergänzt Jeanette Marquardt.

Geisingen Veranstaltungen werden vorsichtig geplant: Geisinger Vereine bereiten sich optimistisch für das Jahr 2021 vor Das könnte Sie auch interessieren

„Der Musikverein Leipferdingen hatte mal die Idee, ein Konzert online zu übertragen als ein besonderes Event“ meint die Vorsitzende des Musikvereins, Felicitas Thiel. „Alle zwei Wochen tagt die Vorstandschaft virtuell, aufgrund der aktuellen Situation in der auch kein Probenbetrieb stattfinden kann, macht aber alles keinen Sinn“ fügt sie weiter hinzu. Eventuell ist ein Konzert im Frühjahr geplant.

Kirchen-Hausen Das Dorffest steigt über WhatsApp: Musiker in Kirchen-Hausen liefern Fassbier-Bestellungen direkt in den Garten Das könnte Sie auch interessieren

Das plant auch der Musikverein Kirchen-Hausen und zwar am Vatertagswochenende in irgendeiner Form. „Wir glauben derzeit noch nicht an das traditionelle Dorffest im bisherigen Rahmen“, ergänzt Jeanette Marquardt.

Geisingen Apfelsaft, Suser, Most und Zwiebelkuchen: Kirchen-Hausener Musikverein verköstigt Bürger Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Stadtmusik Geisingen hat ein Konzert zum Jahresende im Kalender. Sien konnte in der Arena proben mit genügend Platz und Luft. Wie der geschäftsführende Vorsitzende Tobias Buss mitteilt, ruht aber auch dort der Probenbetrieb. Das Konzert, das am 12. Dezember geplant war, findet jedenfalls nicht statt. Der Probenbetrieb werde aufgenommen, wenn das rechtlich möglich ist. Ziel sei es auf jeden Fall, das Programm in einem Konzert in der Arena aufzuführen, so Buss.

Geisingen Geisinger Stadtmusik stellt ihre Aktivitäten vorerst ein Das könnte Sie auch interessieren

Die Frühjahrskonzerte der Gutmadinger Musikvereine sowie des Musikvereins Aulfingen und der Stadtmusik fielen der Pandemie im Frühjahr zum Opfer. Wichtig für alle ist aber eines: dass die Ausbildung des Nachwuchses unter Auflagen weitergehen kann.