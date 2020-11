von Thomas Schröter

Dresden galt zu DDR-Zeiten im Volksmund als „Tal der Ahnungslosen“, weil man in der Elbmetropole aufgrund ihrer geographischen Lage kein Westfernsehen empfangen konnte. Eine Ahnung davon, wie es ist, von einem wesentlichen Kommunikationskanal weitestgehend abgeschnitten zu sein, haben seit Jahren auch die Einwohner und Besucher des Geisinger Ortsteils Leipferdingen.

Gehört zu den weißen Flecken

Wer dort nämlich den Versuch unternimmt, mittels Mobilfunk zu telefonieren oder ins Internet zu gehen, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sang- und klanglos scheitern. Denn Leipferdingen zählt zu den bundesweit nach wie vor recht zahlreichen so genannten weißen Flecken, die keine leistungsfähige Anbindung an das Mobilfunknetz haben.

Doch das wird sich in Bälde ändern, wie Bürgermeister Martin Numberger bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekanntgab. Mit Deutsche Telekom und Vodafone wollen, wie Numberger erklärte, gleich zwei Netzbetreiber dem Leipferdinger Funkloch den Garaus machen und beim neuen Hochbehälter je einen Funkmast installieren. Damit wäre Leipferdingen in zwei leistungsfähige Mobilfunk-Netzwerke eingebunden.

Zeitnahe Umsetzung signalisiert

Beide Netzbetreiber hätten signalisiert, so der Bürgermeister weiter, dass sie den Bau und die Inbetriebnahme der Funkmasten „zeitnah“ in Angriff nehmen wollen. Dafür spreche unter anderem auch, dass der Pachtvertrag mit der Kommune im Falle Vodafone bereits unterzeichnet und wirksam sei und im Fall Deutsche Telekom kurz vor der Unterzeichnung stehe.

„Wir jagen Funklöcher“

Dass die Telekom in Leipferdingen aktiv wird, geht auf eine Beteiligung der Stadt Geisingen an der Initiative „Wir jagen Funklöcher“ zurück. Die Stadt hatte auf einen Beschluss des Gemeinderats hin im Oktober letzten Jahres an dieser Telekom-Initiative beteiligt, mit dem Ziel, die „Funkloch-Misere“ im Ortsteil Leipferdingen zu beheben.

Im Modellprojekt der Telekom

Unter den teilnehmenden Vorschlägen hat die Telekom bundesweit 50 ausgewählt und will diese bislang benachteiligten „weißen Flecken“ bis Ende des Jahres 2020 im Standard LTE (4G) ausbauen. Dass Geisingen mit seinem Antrag tatsächlich zum Zuge kommen würde, war angesichts der Vielzahl von Bewerbern alles andere als ausgemacht. Umso größer war dann, wie Bürgermeister Numberger und Ortsvorsteher Jürgen Keller betonten, die Genugtuung darüber.

Eigentlich sollte die Mobilfunkanbindung Leipferdingens schon seit Jahren durch den Anbieter Vodafone gewährleistet sein und technisch mit einem Repeater (Signalverstärker) umgesetzt werden. Dieses Arrangement hat aber laut Ortsvorsteher Keller und vielen Einwohnern nicht oder jedenfalls nicht zufriedenstellend funktioniert.

Bundesnetzagentur sitzt Betreibern im Nacken

Darüber, warum Vodafone plötzlich ein Einsehen hatte, nachdem in den vergangenen Jahren mehrfache Kontaktversuche und Intitiativen seitens Stadt- und Ortsverwaltung ins Leere gelaufen waren, ließe sich trefflich spekulieren. Ein Grund dürfte sein, dass den Netzbetreiber die Bundesnetzagentur im Nacken sitzt, die den Ausbau des Mobilfunknetzes überwacht.

Baurechtlich steht laut Bürgermeister Numberger einem schnellen Schließen des Leipferdinger Funklochs nichts im Wege, da beide Anbieter ihrer Funkmasten so kompakt halten wollen, dass kein Bauantrag erforderlich sei.