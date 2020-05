In normalen Zeiten startet das Dorffest des Musikvereins Kirchen-Hausen am Vatertag und dauert bis Sonntag. In diesem Jahr ist alles anders. Unter die Veranstaltungsabsagen fällt auch das Dorffest. Angsichts des herrlichen Festwetters hat sich die Vorstandschaft des Musikvereins etwas Einmaliges in der Region einfallen lassen. „Fassbier kommt zu dir“ heißt das Motto. Wer in die gleichnamige WhatsApp-Gruppe eintritt, kann dort Bier bestellen.

Auto mit Zapfanlage versehen

Der Anhänger des Musikvereins sowie das Auto von Marcel Elsässer wurden im Vorfeld durch Michael Weber so umgebaut und hergerichtet, dass dort neben Fassbier auch die nötigen Gerätschaften wie Zapfanlagen, Kohlensäure und mehr Platz fanden.

Jeanette Elsässer eröffnete via Sprachnachricht über die Gruppe das Ersatzdorffest, untermalt mit Musik und wünschte allen viel Spaß. Nach dem Gottesdienst starteten die zwei Fahrzeuge dann und hatten den ganzen Tag über zu tun. Mehrfach musste Nachschub geordert werden. Die Idee kam sehr gut an. Es gab eine Vormittags- und eine Nachmittagstour, wobei dazwischen aufgrund der großen Nachfrage keine Pause lag.

Serviert beim Dorffest die Bedienung den nächsten Halben, so muss man schon warten bis eines der beiden Fahrzeuge dann die Straße wieder abfährt. In vielen Gärten in Kirchen-Hausen wurde gegrillt, und da kam das frisch gezapfte Bier gerade recht. Das Vorstandsteam mit Jeanette Marquardt und Marcel Elsässer meinte, wegen des ausgefallenen Dorffestes hatte man doch eine entspannte Woche. Sonst war man ja schon tagelang mit dem Aufbau beschäftigt.

Gelungener Spruch in doppeltem Sinn

Aber Tradition soll „Das Fassbier kommt zu dir“ insofern nicht werden, dass es zum vollständigen Ersatz für das Dorffest wird. Denn der Verein ist ja auch auf entsprechende Einnahmen zum Bestreiten seiner Ausgaben angewiesen. Die Faßbieraktion wird vollständig gegen Spenden durchgeführt. Und doppelt gültig ist das Schild an den beiden Fahrzeugen „mit Abstand das beste Bier“.