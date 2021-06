Am westlichen Ortseingang von Geisingen steht nun wieder ein Schild mit einem Foto der Kinder des Kindergartens Alte Gerbe. Damit sollen vorwiegend Radfahrer begrüßt werden. An der Tafel finden sich Prospekte von Geisingen, die auf Übernachtungsangebote und die Gastronomie im Ort hinweisen.

Hergestellt und der Stadt offiziell übergeben wurde das Schild vor rund eineinhalb Jahrzehnten von der Wählervereinigung Aktive Bürger. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden und auch Stadtteilen fehlt an den Ortseingängen von Geisingen bis heute ein offizielles Begrüßungsschild.

Abgeschliffen und neu angestrichen

Im vergangenen Jahr wurde das Schild dann wegen des Neubaus des Radweges und dem Ausbau der Kreisstraße entfernt. Inzwischen haben die Aktiven Bürger das Schild restauriert. Das Holz wurde abgeschliffen und erhielt einen neuen Anstrich zum Schutz gegen Sonne und Regen.

Nach seiner Restaurierung wurde das Begrüßungsschild durch den Bauhof einbetoniert. Da die neuen Prospekte etwas größer sind, wird nun ein passender Behälter dafür angefertigt und ebenfalls von Bauhofmitarbeitern angebracht

„Willkommen im Donaubergland“

Bei der Kötachbrücke, etwa 100 Meter weiter westlich, hatten die Aktiven Bürger in einer Maiennacht vor einigen Jahren drei blaue Holzstelen aufgestellt und an einer davon ein Schild mit der Aufschrift „Willkommen im Donaubergland in der 1. Stadt an der Donau!“ befestigt.

Dieses verschwand jedoch im vergangenen Jahr – möglicherweise ebenfalls im Zuge der Bauarbeiten. Auch dieses Schild wurde wieder hergestellt und durch Bauhofleiter Simon Glunk, Bauhofmitarbeiter Roland Seemann und Bürgermeister Martin Numberger wieder angebracht.

Bürgermeister Numberger dankte den Aktiven Bürgern beim Ortstermin am Ortseingang für ihr Engagement. Veronika Kaiser-Gleichauf, Alexandra Hog-Hafner und Heidrun Hog-Heidel vertraten die Initiatoren. Nachdem die Schilder wieder angebracht waren, war es auch Zeit, hierauf mit einem Glas Sekt anzustoßen.