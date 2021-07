von Franz Dreyer

Das typische Brunnenfest-Feeling konnten die Leipferdinger trotz der Pandemie über das Wochenende erleben. Bei dem in diesem Jahr alternativen Brunnenfest brachte der veranstaltende Musikverein Polyhymnia das Event nach Hause. Unter dem Motto „Blasmusik daheim“ kamen die Musiker nach Anmeldung bei den Haushalten vorbei. Ein Ensemble spielte jeweils ein kleines Ständchen. Auf Wunsch fuhr zudem der Poly-Truck vor, der je nach Wunsch gegrillte Würste oder Speckbrot brachte. Zudem gab es frisch gezapftes Bier.

Geisingen Bei den Musikvereinen geht es wieder los: Mit Selbsttest zu Probe und Einkehr Das könnte Sie auch interessieren

Am Sonntag lief zudem die Aktion „Kuchen to go“. Kuchen und Torten zauberten die Musikerfrauen zum Nachmittagskaffee des in diesem Jahr anderen Brunnenfestes. Die Köstlichkeiten konnten am Sonntagvormittag am Haus Mühlenbach abgeholt werden. Die Aktionen erwiesen sich als ein voller Erfolg. Die Nachfrage war überwältigend. Um alle Wünsche erfüllen zu können, wurde eilends ein zweiter Poly-Truck in Dienst gestellt.

Geisingen Das Geisinger Musikjahr 2020 bleibt komplett konzertfrei Das könnte Sie auch interessieren

Über das Wochenende wurden gut und gern über 200 Personen versorgt, zieht der Verein eine positive Bilanz. Beim Auftritt am Samstagnachmittag bei Edgar Frank beschränkte man sich nicht auf eine Musikergruppe. Vielmehr war eine große Zahl von Musikerinnen und Musiker angetreten. Anlass gaben gleich zwei Geburtstage. Da wegen Corona Franks 60. Geburtstag im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden konnte, wurde das Fest nachgeholt und die „ Blasmusik daheim“ gestaltete sich zu einem Geburtstagsständchen.

Leipferdingen Musikverein Polyhymnia in Leipferdingen gibt jeden Sonntag ein Balkonkonzert Das könnte Sie auch interessieren

Die Vorsitzende Felizitas Thiel gratulierte dem Jubilar mit herzlichen Worten und lobte die Verdienste des, wie sie ihn bezeichnete, „tollen Musikkameraden“. Frank ist seit 1974 bei der Polyhymnia ununterbrochen aktiv. Mehrere Jahre war er zudem Kassier, inzwischen ist er Ehrenmitglied. Zudem gab es noch einen weiteren Geburtstag zu feiern. Der Enkel von Frank, Leandro Schmid, konnte gleichzeitig seinen fünften Geburtstag feiern.