Mit jeweils zwei Fällen sind die Gemeinden Gosheim, Mühlheim und Spaichingen betroffen. Von den sechs Neuinfizierten ist eine Person über 80 Jahre alt. 17 weitere Personen sind genesen. Kein neuer Corona-Fall trat im Pflegeheim Geisingen auf. Die Stadt Geisingen meldet aktuell 41 akute Infektionen. In den insgesamt 18 Pflegeheimen haben derzeit 64 Bewohner und 40 Mitarbeiter das Virus.

Am oder mit dem Coronavirus sind drei Menschen gestorben. Sie gehören den Jahrgängen 1930, 1936 und 1941 an. Die Gesamtzahl der Corona-Toten beträgt 99. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 142,1, heute dürfte sie bei etwa 145 liegen.