Petrus muss wohl ein Trike fahren, so könnte man das Wetter des Wochenendes für das Kirchen-Hausener Trike-Treffen deuten. In der Region und in Süddeutschland regnete es teilweise heftig, doch allen Wetterprognosen zum Trotz fand das achte Trike-Treffen in Kirchen-Hausen ohne Regen statt.

Es wurde wieder ein sehr schönes und gelungenes Treffen mit Teilnehmern, die sogar aus England angereist waren. Wegen der schlechten Prognosen der Wetterpropheten kamen etwas weniger Teilnehmer als bei den vorangegangenen Treffen, was aber der Stimmung keinerlei Abbruch tat. Einige Teilnehmer trafen bereits am Montag ein und machten in ihren Wohnwagen oder Zelten Urlaub bis zum Treffen.

Die Trikefreunde, ein kleiner Personenkreis, konnten sich zu diesem Treffen wieder auf die Unterstützung vieler Vereine und Freunde aus Kirchen-Hausen verlassen. Es ist eine große logistische Herausforderung, das Treffen zu organisieren und vor allem die gesamte Infrastruktur für die Teilnehmer sicherzustellen. Schon Tradition hat das große Schwimmbecken, das die Trikefreunde immer aufstellen, das auch für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Manche Teilnehmer kamen nur für einige Stunden, andere blieben rund eine Woche. Was aber alle vereint, ist das Hobby, ihr Trike.

Chromblitzende dreirädrige Gefährte, für zwei oder auch drei Passagiere einschließlich Fahrer. Und diese wollen nur die Landschaft genießen, ohne zu rasen. Die meisten Trikes haben genügend Power hinter dem Fahrer, von den ursprünglichen VW-Motoren der Anfänge bis zum Sechszylinder mit 150 oder mehr Pferdestärken ist alles dabei. Einige wurden auf Autoanhängern gebracht, andere Teilnehmer hatten hinter ihrem Trike einen Wohnwagen. Alles individuell und genauso schön gestaltet wie das Trike selbst.

Die Kennzeichen gaben dann Auskunft, woher die Teilnehmer alle kamen: Österreich, Schweiz, Frankreich, England und natürlich aus ganz Deutschland bis nach Hamburg. Über Nacht wurden dann die Trikes mit Folien abgedeckt, denn die Wetterfrösche kündigten ja teilweise heftige Regenfälle an, die aber ausblieben.

Bürgermeister Martin Numberger und Ortsvorsteher Christoph Moriz freuten sich beim Bieranstich am Freitag, dass entgegen der Aussage vor vier Jahren, dass es das letzte Treffen sei, nun doch wieder ein solches stattfand. Und auch die Trike-Fahrer zeigten sich hierüber sehr erfreut, seien es solche, die schon öfters da waren, oder auch diejenigen, die zum ersten Mal Kirchen-Hausen angesteuert hatten. An den Abenden war rund um das große Lagerfeuer lange Stimmung, am Samstag- und Sonntagmorgen gab es Frühstück im Zelt. Höhepunkt war am Samstag die beliebte Ausfahrt über eine Strecke von rund 50 Kilometern, an der 70 Teilnehmer, zumeist mit Trikes, einige mit Motorrädern, teilnahmen. Sie sorgten für Aufsehen.

Die Veranstalter Die Trikefreunde Kirchen-Hausen gründeten sich 1997, als Lothar Schelling ein solches dreirädriges Gefährt erwarb – inzwischen gibt es in Kirchen-Hausen mehr als ein Dutzend. Nunmehr schon zum achten Mal organisieren sie ein internationales Trike-Treffen, das inzwischen zu einem der größten Treffen seiner Art in Deutschland wurde. Feuertaufe war 2007. Die Trikefreunde unterstützen die Kirchen-Hausener Vereine, sind aber auch jedes Jahr auf der Katharinenhöhe und bringen Kindern Geschenke und fahren mit ihnen eine Runde im Schwarzwald. Infos unter www.tfkh.jimdo.com.