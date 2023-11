Vier Büchereien der katholischen Kirchengemeinden in der Region Geisingen laden jedes Jahr im Herbst zu Buchausstellungen ein. In der Kernstadt Geisingen bietet die evangelische Kirchengemeinde ebenfalls eine Bücherei und den Shop „Libelle“ an.

Die vier Buchausstellungen der öffentlichen katholischen Büchereien haben traditionell ihren Start in Kirchen-Hausen, so auch in diesem Jahr. Nach der Vorabendmesse kommen immer viele Besucher und schmökern in den Auslagen. Die Bücherei in Kirchen-Hausen ist die einzige der Gesamtstadt Geisingen, die ihre Ausstellung an zwei Tagen geöffnet hat.

Wird in Zeiten des Wandels der Medien das Angebot der Bücherei noch nachgefragt? Gisela Raus, die Leiterin der Kirchen-Hausener Bücherei, bejaht dies klar. Gerade an Kinderbüchern sei das Interesse nach wie vor groß. Dagegen gehe die Nachfrage nach Sachbüchern stark zurück. Schüler informieren sich für ihren Unterricht heute über das Internet, da sie ja mit entsprechenden Medien entweder zuhause oder in der Schule ausgestattet sind.

Eine Zunahme ist dagegen laut Gisela Raus zumindest in Kirchen-Hausen beim Lesematerial für Erwachsene zu verspüren. Und natürlich hat die Bücherei auch Spiele und Compact-Discs. Kinder des Kindergartens und der Grundschule Kirchen-Hausen nutzen das Angebot des Büchereiführerscheins „Bib fit“. Gespräche mit der Geisinger Grundschule laufen diesbezüglich.

Das Angebot der Buchausstellungen geht in den nächsten Wochen weiter. In Aulfingen gibt es am Sonntag, 5. November, von 13.30 bis 17 Uhr eine Ausstellung im Gemeinschaftsraum der Festhalle. Die Gutmadinger Bücherschau ist am Sonntag, 12. November, von 14 bis 17 Uhr im Rathaus zu sehen. Schließlich öffnet dann am Sonntag, 19. November, die Leipferdinger Buchausstellung im Pfarrsaal von 14 bis 17 Uhr. Für die Besucher gibt es Kaffee und Kuchen. Der Kuchen kann auch für die Kaffeetafel zuhause mitgenommen werden. Die Büchereiteams stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.