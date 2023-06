Akzente setzt der Musikverein Polyhymnia in Leipferdingen am Wochenende vom 30. Juni bis 3. Juli mit dem Brunnenfest. Die Vorfreude ist groß, im großen Festzelt, auf dem Bolzplatz Milibachstadl wieder das in die Region strahlende Event feiern zu können. Als besonderes Ereignis wird in diesem Jahr die Veranstaltung mit dem Bezirksmusikfest des Bezirks 3, Randen, verbunden. Leipferdingen wird damit zum Treffpunkt der in dem Bezirk zusammengeschlossenen Musikvereine.

Das Team um die Vorsitzende Felizitas Stihl hat ein attraktives Programm zusammengestellt, das gewährleistet, dass das „Fest der Feste“ einmal mehr zu einem Erfolg wird.

Zur Einstimmung auf die vier Festtage gibt es am Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, einen Blasmusikabend, gestaltet von den Musikvereinen Aasen und Thalheim. Am Samstag wird um 15.30 Uhr das Bezirksmusikfest eröffnet. Alle Musikkapellen des Bezirks werden im 45-Minuten-Takt spielen. Es sind dies die Musikvereine Wiechs am Randen, Watterdingen-Weil, Kommingen, Büßlingen, Schlatt am Randen und die Stadtkapelle Tengen. Ab 17 Uhr umrahmt die Leipferdinger Jugendkapelle die Ehrungen des Bezirks. Während der Auftritte der Bezirksvereine werden zur Unterhaltung der Gäste zudem lustige Spiele veranstaltet. Außerdem gibt es die Aktion „Kommt mit mindestens zehn Personen und einem Humpen, so geht der erste Humpen auf das Haus“.

Der Sonntag steht dann wieder ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Beginn ist um 11 Uhr mit dem Musikverein Öpfingen. Es folgen im Zwei-Stunden-Rhythmus die Musikkapellen Liggersdorf, Tennenbronn und Friedingen. Hervorzuheben ist der reichhaltige Mittagstisch. Über Sonntagsbraten und Salatteller bis hin zu den klassischen Chicken Nuggets mit Pommes ist für jeden Festbesucher etwas dabei. Die Jugendleiterin Selina Weh bietet außerdem ab 12 Uhr Kinderbetreuung.

Der Montag bildet den Festabschluss mit einem Kinder- und Rentnernachmittag ab 16 Uhr. Hier werden die Musikalische Früherziehung und die Blockflötenkinder des Musikvereins Polyhymnia unter der Leitung von Selina Weh aufspielen. Anschließend spielen ab 17 Uhr die Polyhymnia-Musikanten zum Handwerkervesper mit nachfolgendem frohem Festausklang mit dem Musikverein Honstetten.

An allen vier Brunnenfest-Tagen gibt es ein breites Speisen- und Getränkeangebot. Dieses wird ergänzt durch eine Kaffeestube, einen Weizenbierstand, eine Likörbar mit Weinstand und einer klassischen Bar. Außerdem wird über das gesamte Fest wieder ein Tippspiel mit attraktiven Preisen veranstaltet. An der Weizentheke gibt es den Bierschemel mit Sonderaktionen.