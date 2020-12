Da wunderten sich viele Geisinger und staunten mit gebührendem Abstand: Mitten im Kreisverkehr an der Hauptstraße und in passender winterlicher Kulisse saß am Samstag und Sonntag Thomas „Brauni“ Braun als Sankt Nikolaus auf dem Schlitten.

Wenn schon der Nikolaus dieses Jahr nicht in die Familien kommen darf, bedürfe es einer anderen Aktion, um den Kindern eine Freude zu machen, so Thomas Braun. Wie ein Lauffeuer sprach sich die Aktion am Samstag in der Stadt herum, sodass der Nikolaus am Sonntag verlängerte und weitere Weckenmänner orderte.

Begleitet wurde er an beiden Tagen von Knecht Ruprecht und am Sonntag von einem Weihnachtsengel. Nikolaus „Brauni“ winkte Autofahrern und Kindern fröhlich zu und spendierte den Kindern Weckenmänner und Nußknacker, die an den Gehwegen rund um den Kreisel zur Mitnahme warteten.