Kirchen-Hausen vor 2 Stunden

Brand in Heizungskeller eines Wohnhauses – Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei zwei Personen

Möglicherweise aufgrund eines Defektes an einer Heizungsanlage ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem Brand in einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Ringstraße nahe dem Ortsausgang von Kirchen-Hausen gekommen. Infolge des Brandes mussten zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken gebracht werden.