Das Rote Kreuz führt auch in Corona-Zeiten Blutspendetermine durch. Der nächste Blutspendetermin des DRK in Geisingen steht am Mittwoch, 13. Januar, in der Stadthalle Geisingen von 14.30 bis 19.30 Uhr an.

Soll kein Dauerzustand werden

Unter Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hatte das DRK Geisingen bereits zwei Termine im Mai und September im vergangenen Jahr. Inzwischen habe die Bereitschaft damit Erfahrung, aber ein Dauerzustand soll das nicht werden, betont Bereitschaftsleiterin Kornelia Deutsch.

Betreuung nicht komplett

Im Januar lief der erste Termin 2020 noch ganz normal ab, dann kamen die Corona-Infektionen und die Auflagen. Viele Mitglieder und Helfer durften nicht mehr aktiv mitarbeiten. Das galt sowohl für die Mitarbeiter der Entnahmeteams wie auch für die von der Bereitschaft und ihre Helfer. Abstände mussten eingehalten werden, man durfte die Spender auch nicht zu einem Imbiss einladen. Gerade hierauf hatte die Bereitschaft immer großen Wert gelegt wie auch für die Betreuung der Spender vom Empfang bis zum Ruhe- und Imbissraum.

Im September fast gleiche Zahlen

Ob im Mai dann überhaupt noch viele Spender kommen, wenn sie sich anmelden müssen, hat man sich gefragt. „Wir waren überrascht dass es im Mai doch 184 Spender waren. Es waren zwar 50 weniger als ein Jahr zuvor, da war der Termin im Mai 2019 aber auch mit 235 Spendern ein sehr guter Termin. Und im September lagen die Vergleichszahlen von 2019 und 2020 mit 197 Spendern gleich“, so Deutsch.

Geisingen Blutspende im Zeichen von Corona: In der Stadthalle Geisingen müssen viele Vorgaben beachtet werden Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Terminreservierung sei positiv aufgenommen worden, die Wartezeiten waren stark reduziert. „Es lief besser, als erwartet“, so die Bereitschaftsleiterin. Aber nach der Spende blieb nur ein Dankeschön und ein Lunchpaket, das wird auch im Januar nicht erlaubt sein, es bleibt das Launchpaket.

Geisingen Große Resonanz auf Geisinger Blutspendetermin Das könnte Sie auch interessieren

Eine Teilnahme an der Spende am 13. Januar ist nur nach einer Online-Terminreservierung unter https://terminreservierung-blutspende.de/m/geisingen möglich. Wer coronapositiv war, darf spenden, wenn ein Monat nach der Genesung zurückliegt.