von Thomas Schröter

Grundsätzlich positiv bewertet der Geisinger Gemeinderat die jetzt rechtssicher möglichen Maßnahmen zur Lärmreduzierung an der A 81. Nachdem Gemeinderat, Stadtverwaltung und Einwohner mehr als drei Jahrzehnte lang für eine Reduzierung der Lärmbelastung entlang der Autobahn bei Geisingen und Kirchen-Hausen gekämpft hatten, hat der kürzlich vom Stadtparlament verabschiedete Lärmaktionsplan zu einem Durchbruch verholfen.

Er schafft eine rechtssichere Basis für die Einführung eines nächtlichen Tempolimits von 100 Stundenkilometern in der Zeit von 22 bis 6 Uhr als Sofortmaßnahme. Auch für den Einbau von Flüsterasphalt entlang der neuralgischen Strecke bietet der Lärmaktionsplan eine verlässliche Grundlage. Auch wenn sich weitergehende Forderungen wie ein ganztägig gültiges Tempolimit und die Erneuerung der Lärmschutzanlagen zumindest derzeit noch nicht durchsetzen lassen, bewertete der Gemeinderat die mit dem Lärmaktionsplan erreichten Maßnahmen grundsätzlich positiv.

„Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach“, meinte FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug. Immerhin wirke das nächtliche Tempolimit unmittelbar. Es müsse aber nicht nur möglichst schnell eingeführt, sondern auch konsequent durchgesetzt und deshalb permanent überwacht werden, am besten mittels stationärer ‚Blitzer‘, mahnte Haug. Der FW/FDP-Frontmann erneuerte seine Kritik an den offiziellen Messverfahren zur Ermittlung der Lärmbelastung. Diese seien „realitätsfern“, weil sogenannte Tempospitzen herausgerechnet würden. Zudem bemängelte er, dass bei der Lärmsanierung deutlich schwächere Grenzwerte gelten als bei Straßenneubauten.

Ähnlich äußerten sich die Fraktionssprecher Christoph Moriz (CDU), Andreas Heidel (Aktive Bürger) und Uwe Kraft (SPD). Die Maßnahmen, die sich mit dem Lärmaktionsplan durchsetzen ließen, seien „ein richtiger und wichtiger nächster Schritt, auch wenn sie noch nicht den Umfang haben, wie wir ihn uns wünschen und weiter anstreben“, so Christoph Moriz.