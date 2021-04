An der Einmündung der Autobahnabfahrt der A 81 in Fahrtrichtung Singen auf die Bundesstraße 31/311 bei Geisingen kam es am Montag, gegen 15.15 Uhr zu einem Zusammenstoß. Ein 23-jähriger Fahrer eines Renaults verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Geisingen und wollte nach links auf die B 31/311 in Richtung Freiburg abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der junge Mann eine VW T-Roc, dessen 50-jährige Fahrerin gerade von der B 31/311 nach links auf die Autobahn in Richtung Singen auffahren wollte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.