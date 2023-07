Die Zahl der Schüler in der Bläserschule Geisingen ist auch durch die Corona-Jahre zurückgegangen. Sie liegt nun knapp unter 100. In Spitzenzeiten waren es einst schon einmal 150 Schüler. Wie es aussieht, zeigt die Tendenz geht nun aber langsam wieder nach oben. Aufgrund der Vorspiele und Werbekonzerte der Musikvereine kommen nach den Sommerferien wieder einige Kinder hinzu.

Wie es bei der Hauptversammlung der Bläserschule hieß, konnte auch die Bläserklasse in Geisingen nach einer Pause wieder starten. Die Bläserklasse in Kirchen-Hausen ist mit 14 Kindern sehr gut belegt. Nach mehrjähriger Pause wurde der Verein wieder bei der Leitung der musikalischen Früherziehung mit Franziska Buss fündig. Auch die beiden Blockflötengruppen für die jüngsten Musiker sind wieder aktiv.

Geschäftsführerin Alexandra Heine-Hörner berichtete über das Ablegen von Leistungsabzeichen, angefangen bei der „Einstiegsprüfung“, über das Juniorabzeichen, bis zum Silberabzeichen. Da in den letzten zwei Jahren weniger Kinder zur Ausbildung kamen, waren auch die Teilnehmerzahlen an den Prüfungen rückläufig. Aber die Tendenz zeigt nun auch dort wieder nach oben. Die Ausbildung des Musikernachwuchses steht auf mehreren Säulen. Ausgebildet werden sie von Musikern, von Studenten und von Profis. Nicht nur die Fachkräfte, auch die Musiker erhalten eine kleine Aufwandsentschädigung, wobei Kassierer Michael Stoffler hier von vielen nicht abgerechneten Stunden berichtete. Nach wie vor nicht besetzt ist die Stelle der musikalischen Leitung. Derzeit läuft die Ausschreibung.

Bei den Wahlen wurde Bürgermeister Martin Numberger in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Er dankte allen Ausbildern für ihre Arbeit und betonte, dass sich die Bläserschule bewährt habe. In den letzten Tagen fanden zwei Vorspielabende des Musikernachwuchses in Gutmadingen und Leipferdingen statt. Diese Auftritte fanden viel Anklang bei den zahlreichen Zuhörern. Verschiedene Gruppen der Bläserschule waren außerdem beim Geisinger Straßenfest dabei, so das Bläserschul-Vororchester, die Blockflötengruppen oder das Jugendblasorchester. Außerdem gab es wieder eine Juniorabzeichenprüfung, an der sechs Jungmusiker teilnahmen.

Die Einteilung der neuen Schüler nach den Sommerferien wird derzeit organisiert, was je nach Instrument nicht einfach ist. So gibt es keine Ausbilder für Oboe. Die Musikschule Tuttlingen verlangt hier sehr hohe Schulkosten. In diesem Fall wird über eine Entlastung der Eltern nachgedacht, die ja nichts dafür können, wenn kein Ausbilder vorhanden ist.