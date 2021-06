Digitales Lernen ist in Zeiten der Corona-Pandemie an der Tagesordnung. Nicht nur für Grund- oder weiterführende Schulen, sondern auch in der beruflichen Ausbildung. Am Bildungszentrum für Pflegeberufe in Geisingen ist dies nicht anders: auch hier konnte während des Lockdowns kein regulärer Schulbetrieb stattfinden.

Neuerungen in allen Bereichen

Die Schulleitung sowie die Heimleitung des Pflegeheims Haus Wartenberg machten sich deshalb frühzeitig Gedanken über die Digitalisierung der Ausbildung. 34.500 Euro an Fördermitteln hat das Bildungszentrum aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule erhalten. Damit wurde die notwendige Infrastruktur – darunter ein WLAN – entwickelt und realisiert.

Direktor Manfred Wolf betont, dass in allen Bereichen des Zweckverbands aus Schule und Pflegeheim technische Neuerungen umgesetzt wurden. Neben dem Bildungszentrum, das die Ausbildung organisiert und durchführt und den Unterrichtsstoff gerade in solchen Zeiten digital vermittelt, finden auch Konferenzen und Qualifikationen wie erst kürzlich die Weiterbildung zum Praxisanleiter teilweise virtuell statt. Weitere Neuerungen sind noch in der Planung und werden demnächst umgesetzt.

Weitere Geräte für die Lehrkräfte

Das Bildungszentrum konnte so seit Herbst vergangenen Jahres digitale Medien und Endgeräte kaufen sowie die Infrastruktur in den Unterrichtsräumen einrichten. Für den Fernunterricht wurden den Schülern 30 Laptops zur Verfügung gestellt. Weitere Geräte wurden für die Lehrkräfte des Bildungszentrums beschafft.

Für die Investition und den Zuschuss musste ein Medienentwicklungsplan erstellt werden. Seit Anfang des Jahres werden die geplanten Maßnahmen nun Zug um Zug umgesetzt. Wichtig, so der organisatorische Schulleiter Walter Hornung, sei auch die Schulung und Weiterbildung der Lehrkräfte am Bildungszentrum. Bis zum Sommer soll nun noch eine digitale Tafel beschafft werden. Damit ist das Bildungszentrum dann auf einem aktuellen Stand der Technik.