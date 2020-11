Geisingen vor 2 Stunden

Bildungszentrum der Pflegeberufe kann seine Aus- und Weiterbildung erweitern

Wer sich in seinem Pflegeberuf weiterbilden will, ist mitunter auf finanzielle Unterstützung durchs Arbeitsamt angewiesen. Dank einer Zertifizierung kann das Bildungszentrum der Pflegeberufe in Geisingen diesen Weg ebnen.