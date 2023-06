Sehr gut bewältigt haben die Akteure des Sportvereins Geisingen die Herausforderung, am Donnerstag die Endspiele des Bezirkspokals des südbadischen Fußballverbandes für Damen- und Herrenmannschaften auszurichten. Über tausend Besucher und Teilnehmer kamen zu den Finalspielen auf den Geisinger Espen.

Bei der großen Sportveranstaltung hatte der SV Geisingen alle Hände voll zu tun. „Alle Aktiven der ersten Mannschaft sind im Einsatz, aber nicht auf dem Fußballfeld, sondern hinter der Theke, am Zapfhahn oder bei sonstigen Aufgaben“, so SV-Vorsitzender Ralf Jauch. Zwei Tage vorher war das gesamte Sportgelände bereits belagert, wobei der SV Geisingen nur den Platz zur Verfügung gestellt hat. Über 400 Radfahrer aus den Niederlanden und Belgien übernachteten dort.

Die Radfahrer wurden von über 100 Mitgliedern ihrer Begleitmannschaft versorgt. Das gesamte Equipment wurde mit einigen Sattelschleppern herbeigebracht. Über 100 Zelte wurden aufgebaut, die Versorgung der Radler mit Essen und Trinken sichergestellt. Das Sportgelände, die Zufahrt und auch die Parkmöglichkeit für die Begleitfahrzeuge sowie die großen Lastwagen eigneten sich hierfür hervorragend.

Am Donnerstag folgte dann das Pokalfinale. Dabei hatte man schon mit vielen Schlachtenbummlern der vier teilnehmenden Mannschaften gerechnet und im Vorfeld alles vorbereitet. Die Fans aus dem Schwarzwald kamen teils mit Bussen, um ihre Mannschaften anzufeuern. (Bericht über die Spiele im Sportteil). Rund um den Geisinger Sportplatz wurden Verpflegungsstationen aufgebaut. Da gab es Getränke und allerlei Speisen, von Herzhaftem bis zum Kuchen. Das Clubheim wurde zur Kaffeestube umgerüstet.

Für die Pause des Finales der Herren hatte Ralf Jauch den Ballkünstler Patrick Bäurer aus Hondingen engagiert, der auf dem Rasen Ballkunststücke vorführte und dann gleich von vielen Kindern umringt wurde. Sie wollten anschließend ein Autogramm des Ballkünstlers. Bäurer ist Vizeweltmeister und Weltrekordhalter und war nicht nur für Kinder etwas ganz Besonderes.

Neben den Aktiven des SV Geisingen wurden für die Veranstaltung weitere externe Helfer benötigt. Ralf Jauch und die anderen Vorstandsmitglieder waren mit der Unterstützung sehr zufrieden. Sportlich gesehen hätte man gerne um den Pokal mitgespielt, aber die Mannschaft hat dennoch Grund zum Feiern. Bereits am Samstag, 10. Juni, steht das nächste Fest des SV Geisingen auf dem Espen an, nach dem letzten Heimspiel der Aktiven in dieser Saison. Den Meistertitel kann der ersten Mannschaft niemand mehr streitig machen.

Bei der Meisterfeier wird auch die Stadtmusik aufspielen. 2022 spielte man als Vizemeister in der Bezirksliga bereits um den Aufstieg in die Landesliga, unterlag aber in der Relegation. In diesem Jahr muss die Elf nicht in die Relegation und hat den Aufstieg in die Landesliga bereits am vorletzten Spieltag gesichert. Nach dem sportlichen Erfolg muss der SV Geisingen 2023 einige Arbeitsbelastung bewältigen: Auf Pokalendspiel und Meisterfeier folgt die Teilnahme am Straßenfest und eine Woche danach wird noch das Sportwochenende ausgerichtet.