Seit Kurzem fließt aus den Wasserhähnen in der Region Geisingen, Immendingen, Emmingen und Möhringen auf 8,3 Härtegrade entkalktes Trinkwasser. Beim Tag der offenen Tür im neuen Wasserwerk des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres Aitrachtal informierten sich 1000 Besucher, woher das Wasser stammt und wie es aufbereitet wird.

Das neue Wasserwerk in Aulfingen ist seit Mitte des Jahres in Betrieb. Die Realisierung des Projekts dauerte rund drei Jahre. Die Corona-Situation mit den daraus resultierenden Auflagen, Lieferschwierigkeiten von Material, insbesondere bei der technischen Einrichtung, und auch manche Verzögerung durch Handwerker haben dazu geführt, dass die Arbeiten länger als erwartet dauerten.

Nachdem nun auch die Außenanlagen fertiggestellt worden waren, luden die Verantwortlichen zu einem Tag der offenen Tür bei der millionenschweren Einrichtung ein. Das blaue Bauwerk am Rande von Aulfingen ist schon von Weitem sichtbar. Der 1961 gegründete Wasserversorgungsverband hat hier in die Zukunft für die Bevölkerung investiert, um hygienisch einwandfreies Wasser liefern zu können. Im Wasserwerk gibt es außerdem eine Entkalkungsanlage, die für eine Halbierung des bisherigen Härtegrades von fast 16 sorgt.

Rund um das Wasserwerk war am Sonntag ein Fest angesagt. Mitarbeiter der Stadt Geisingen, der Gemeinde Immendingen und die Aulfinger Vereine, allen voran der Sportverein, waren bei der Veranstaltung aktiv. So gab es einen Infostand über das Wasserwerk, an dem die Gäste auch an einem Quiz rund um das Wasser und Wasserwerk teilnehmen konnten. Die Besucher probierten frisch gezapftes Wasser.

Wassermeister Andreas Schellhammer und Stellvertreter Andreas Benz führten die interessierten Gäste durch die Anlage. Zu sehen gab es viele Rohrleitungen in den beiden Etagen, ebenso große Wasserbehälter. „Woher kommt das Wasser eigentlich?“, wurde gefragt. Es stamme aus den Tiefbrunnen des Verbandes auf der Gemarkung Aulfingen und Kirchen-Hausen, und von dort werde es nunmehr zentral in das neue Wasserwerk gepumpt und hier in einer Ultrafiltration gereinigt, wie es hieß.

Verunreinigungen werden bis zur Größe von Viren entfernt. Danach wird das Wasser in einer weiteren Anlage entkalkt, und zwar zu 100 Prozent. Nach dieser Entkalkung wird wieder Kalk zugesetzt bis zum Härtegrad von 8,3. Dieser Kalkgehalt ist nötig, um Lochfraß in den Leitungen zu verhindern. Die gute Qualität des Trinkwassers wurde von den Besuchern oft lobend erwähnt. Zu den Investitionen des Verbands gehört auch die Neuverlegung von Leitungen von den Tiefbrunnen zum Wasserwerk. Das aufbereitete und entkalkte Wasser wird nun in den Hochbehälter Kohlerberg in Aulfingen gepumpt und von dort aus zum Hochbehälter Hausener Berg in Kirchen-Hausen sowie zu den anderen Hochbehältern der Mitgliedsgemeinden.

Der Musikverein Aulfingen spielte morgens für die Gäste, die Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Martin Numberger begrüßte. Den ganzen Tag über informierten sich die Besucher. Für die Kinder gab es Wasserspiele, eine Hüpfburg und Kinderschminken.