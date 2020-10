Vor einem Jahr hat die Hospizgruppe Geisingen ein weiteres Angebot geschaffen: „Trauerbegleitung in der Natur“. Eine Gruppe aus Trauernden und Trauerbegleitern wandert gemeinsam durch die Natur und tauscht sich aus. Gabriele Villing aus Zimmern, die Mitglied der Geisinger Hospizgruppe ist, hat das Angebot, das es bis dahin in der Region so nicht gab, initiiert.

Wenn ein Angehöriger verstirbt ziehen sich Angehörige oft zurück, vereinsamen, trauen sich nicht unter die Leute. Nicht zuletzt um dies zu verhindern, startete die Hospizgruppe die „Trauerbegleitung in der Nautr“.

Die Pandemie stoppte die neue Aktion zwischenzeitlich

Kaum richtig gestartet, musste die Aktion auch schon wieder wegen Corona vorläufig eingestellt werden. „Da wir uns aber in der Natur bewegen, konnten wie bereits im Spätsommer wieder mit den Aktionen beginnen“, betont Gabriele Villing, die Trauerbegleitung in der Natur durchführt, ebenso Gemeindereferent Benno Nestel.

Mit zwei Teilnehmern sei die Gruppe gestartet, so Gabriele Villing, inzwischen sind es bis zu sechs. Es hat sich ein kleiner Kern gebildet, der immer dabei ist, andere kommen, je nachdem wie sie Zeit haben.

Am Samstag, 10. Oktober, ist das nächste Treffen

Jeden ersten Samstag im Monat findet die Aktion statt, Treffpunkt ist beim Café Wartenberg beim Pflegeheim in Geisingen um 14 Uhr. Und am Samstag, 10. Oktober. Wichtig für die Teilnehmer ist, dass es in der Natur viele Anregungen gibt, die mit Trauer in Verbindung gebracht werden.

Es ist wichtig, aus der Isolation zu Hause herauszukommen und andere Dinge zu sehen, mit anderen ins Gespräch zu kommen die ein ähnliches Schicksal hinter sich haben. Jeder empfindet das Leid anders, merkt aber doch, wenn man gemeinsam unterwegs ist, dass man nicht allein ist, sondern unter Gleichgesinnten, so Gabriele Villing und Benno Nestel.

Und genau diese Erfahrungen machen auch die Teilnehmer. Gewandert wird gemütlich, der langsamste gibt die Geschwindigkeit vor, so Gabriele Villing. Es gibt Gespräche und man erfährt die Natur. Teilnehmen kann jeder, egal wie alt, egal welche Religion. Infos bei Gaby Villing Tel. (07462) 5549917.