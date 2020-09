von Paul Haug und Jutta Freudig

An den drei Grundschulen in der Region Geisingen beginnt am kommenden Montag der Unterricht, die Erstklässler werden am Freitag und Samstag eingeschult. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Vorschriften und Auflagen machen die Planung der drei Schulleiterinnen nicht einfach. Sie haben ein gemeinsames Hygienekonzept erstellt.

Zahl der Räume ist begrenzt

Auch die Ganztagsbetreuung, die in Geisingen angeboten wird, läuft Corona-bedingt anders ab als sonst: Sie muss nun jahrgangsweise organisiert werden, was die Schulleitung noch einige Monate bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am Bauabschnitt I vor organisatorische Probleme stellen wird, denn die Zahl der benutzbaren Räume ist begrenzt.

Planungstag an der Grundschule in Geisingen (von links): Rektorin Angela Lutsch begrüßt die beiden neuen Pädagoginnen Laurien Wolpert und Marina Ellenberger sowie erstmals eine Mitarbeiterin im FSJ, Isabelle Derutsch. | Bild: Paul Haug

Für die Ganztagsbetreuung wurde das vorhandene Personal durch eine FSJ-Mitarbeiterin verstärkt, auch der Lehrkörper wird durch zwei neue Pädagoginnen ergänzt, da zwei Lehrerinnen aufgrund von Familiennachwuchs ausgefallen sind. Angeboten werden in Geisingen wieder Arbeitsgemeinschaften (AG), wenngleich hier nicht mehr die freie Wahlform wie vor Corona angeboten werden kann. Das Mittagessen in der Mensa wird in drei Schichten eingenommen.

Einschulung am Freitag und Samstag

Die Einschulung in Geisingen findet laut Rektorin Angela Lutsch am Freitag, 18. September, in zwei Gruppen um 13.15 und um 15 Uhr statt. Es gibt auch kein großes Programm, „Wir wollen aber den Erstklässlern trotz Corona einen feierlichen Einschulungstag bescheren“ so Angela Lutsch weiter. Einen Gottesdienst gibt es nicht, die beiden Pfarrer sind bei der Einschulung aber mit dabei. Die Angehörigen sind mit entsprechenden Abständen den jeweiligen Familienverbände zugeordnet. Kontaktlisten liegen aus und es besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Eine Bewirtung findet nicht statt.

In Kirchen-Hausen ist die Einschulung am Samstag, 19. September um 10 Uhr in der Festhalle. Auch hier dürfen die Familienverbünde zusammensitzen – mit entsprechendem Abstand zu anderen Familien. Hier werden die Kinder von Kirchen-Hausen und Aulfingen eingeschult. „Wir mussten den Unterrichtsalltag so organisieren, dass Zu- und Ausgangswege getrennt sind“, so Simone Rudolf.

Am wenigsten Probleme gibt es in Leipferdingen aufgrund der Größe der Klassen, aber auch dort wird bei der Einschulung am Samstag, 19. September ab 10 Uhr in der Festhalle ein Hygienekonzept greifen. In allen drei Schulen musste das Programm bei den Einschulungen im Gegensatz zu den Vorjahren deutlich abgespeckt werden. Die Angehörigen müssen beim Betreten der Stadthalle einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Kontaktlisten liegen aus, Händedesinfektion ist angebracht und außerdem müssen die ausgeschilderten Wege beachtet werden.

Zurück in die Reischach-Schule

Erstmals nach der Corona-Pause und dem getrennten Unterricht in Zehner-Gruppen startet auch die Reischach-Real- und Werkrealschule in Immendingen in der kommenden Woche wieder voll durch. Alle 389 Schüler beider Schulen können wieder zu einem weitgehend normalen Unterricht kommen.

In den Klassenzimmern gilt dann auch keine Maskenpflicht, allerdings müssen die Jugendlichen ansonsten auf dem gesamten Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen, das heißt in den Fluren, auf dem Pausenhof und in den Toiletten. Außerdem müssen die Eltern zum Schulbeginn eine Erklärung abgeben, dass ihr Kind keine Infektion hat.

Einschulung der Fünftklässler

Beschränkungen gibt es zudem bei der Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler. „Wir wollen die Feier möglichst so wie immer gestalten, wobei aber dieses Mal nur zwei Angehörige je Kind mitkommen dürfen,“ so Rektorin Gabrijela Sulc.

Zur Einschulung der Neuen, die am Dienstag in der Donauhalle stattfindet, wird es noch einmal ein spezielles Abstandskonzept geben, wie es schon bei der Verabschiedung der Schulabgänger angewendet wurde. Auch für die Klassenpflegschaftsabende mit Elternbeiratswahl müssen andere Lösungen gefunden werden.

Schon seit 31. August, also zwei Wochen vor Ferienende, besuchen 30 Schüler in drei Gruppen im Rahmen der so genannten „Lernbrücke“ den Unterricht an der Reischach-Schule.

Klassen wieder gemeinsam im Raum

Wenn ab Montag, 14. September, alle Schüler ab den sechsten Klassen der Real- und der Werkrealschule wieder zur Schule kommen, dann unterscheidet sich das Konzept zur Corona-Vorbeugung gegenüber demjenigen, das zwischen Anfang Mai und Ende Juli galt. In dieser Zeit waren die 18 Klassen gedrittelt. Eingeteilt in 43 Gruppen erschienen immer nur rund zehn Schüler je Klasse zum Unterricht und saßen mit jeweils zwei Metern Abstand in den Klassenräumen.

Nach den Sommerferien sitzen die Klassen nun wieder alle gemeinsam im Klassenzimmer und benötigen dort auch keine Masken. „Es besteht aber die Pflicht konstanter Gruppen-Zusammenstellungen“, so Schulleiterin Sulc, „und das sind unsere Klassengemeinschaften oder feste Gruppen in den Klassenstufen, etwa in Religion.“ Infektionswege wären damit nachvollziehbar und es käme nicht zur Schließung der gesamten Schule.

Außerhalb des Klassenzimmers haben die Schüler auf dem ganzen Schulgelände Masken zu tragen und es gibt ein gestaffeltes Pausenkonzept. Beim Musik- und Sportunterricht gibt es an der Reischach-Real- und Werkrealschule weiter Einschränkungen. Singen wäre beispielsweise nur mit einem Abstand von zwei Metern in alle Richtungen erlaubt. Ähnliches gilt für Blasmusik. Das lässt sich in den Räumen der Schule nicht umsetzen, ganz abgesehen davon, dass nicht genug Lehrkräfte vorhanden sind, um die nötigen Kleingruppen zu unterrichten. Auch Sportunterricht muss teils entfallen.

Eltern müssen Bescheinigung ausfüllen

Zum Schutz aller Schüler und Lehrer müssen die Eltern eine Bescheinigung ausfüllen, dass ihr Kind nach Urlaub oder Reiserückkehr keine Infektion in die Schule mitbringt. Für Lehrer gibt es die Möglichkeit zu zwei kostenlosen und freiwilligen Corona-Tests. Für alle Erwachsenen an der Schule werden laut Gabrijela Sulc pro Tag drei Schutzmasken bereitgestellt.