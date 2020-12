Vor genau einem Jahr wurde im Ortschafts- sowie im Gemeinderat das neue Baugebiet Westäcker zum ersten Mal beraten, nunmehr wurde über die Ergebnisse der zweiten Offenlegung beraten. In der neuen Fassung ist die Verkehrsanbindung mit einem Kreisverkehr enthalten, der im Westen des Baugebietes dieses wie auch nördlich das Gewerbegebiet an die Kreisstraße 5943 anbinden soll.

Dass dieses gesamte Verfahren so schnell und reibungslos gelaufen ist, hat viele Gründe. Zum einen sind da die Grundstückseigentümer, die einem Verkauf zugestimmt haben, und die Anlieger. Ortsvorsteher Norbert Weber erwähnte hier auch das Planungsbüro Hermle sowie Bürgermeister Martin Numberger für die kooperative Zusammenarbeit.

Häuslebauer können Mitte 2021 loslegen

Sobald im zeitigen Frühjahr der Bebauungsplan rechtskräftig ist, kann mit dem Verkauf der Bauplätze sowie den Vorbereitungen für die Erschließung begonnen werden. Dies bedeutet, dass die Häuslebauer dann Mitte des Jahres mit dem Bau beginnen könnten. Ortsvorsteher Norbert Weber dankte allen Beteiligten des Verfahrens. Der Ortschaftsrat stimmte den Änderungen zu, am kommenden Dienstag wird hierüber noch der Gemeinderat beraten.

Thematisiert wurde in der Sitzung auch die Sanierung des Rathauses. Das Gutmadinger Rathaus wird in diesem Jahr nicht mehr fertig. Dies teilte Ortsvorsteher Norbert Weber in der jüngsten Sitzung mit. Der Edelputz und die Malerarbeiten können an der Außenfassade witterungsbedingt nicht mehr ausgeführt werden.

Dach soll noch dieses Jahr eingedeckt werden

Das Dach soll aber noch auf jeden Fall in den nächsten Tagen eingedeckt werden, damit dieses wenigstens winterfest ist. Im Innern des Rathaus gehen die Putz –und Malerarbeiten weiter. Aufgrund des Stillstandes von Vereinstätigkeiten konnten die Arbeiten ohne Beeinträchtigung der Zusammenkünfte und Proben durchgeführt werden. Wenigstens ein positiver Aspekt von Corona, so Weber bei all den negativen Begleiterscheinungen.