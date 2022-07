Was aus einer Fastnachtsgaudi vor etlichen Jahren entstand hat im Veranstaltungskalender der Stadt Geisingen im zweijährigen Turnus einen festen Platz. Das Brückenfest der Hexengruppe – verbunden mit dem Bach-Abi-Fahrä auf der Aitrach sowie dem Entenrennen – ist eine beliebte Veranstaltung.

Viele Besucher hat das Brückenfest der Hexengruppe Kirchen-Hausen. Die Sitzplätze sind die ganze Zeit über bis in die Nacht hinein gut belegt. | Bild: Paul Haug

Coronabedingt fiel das Brückenfest vor zwei Jahren aus. Deshalb freuten sich viele auf die Neuauflage. Und die Hexengruppe freue sich, ihr Fest nach eine Pause wieder veranstalten zu können, wie Hexenmeister Florian Rapp betonte.

Die Brücke mit Hexen dekoriert, das Panik-Orchester aus Schönenbach davor: Die Musiker sorgen beim Fest für musikalische Stimmung der besonderen Art. | Bild: Paul Haug

Es gab im Gegensatz zu den Vorjahren weniger fahrbare Gefährte, aber dennoch viele Teilnehmer. Manche Gruppen hatten einfache aber simple Ideen. Die Narrenräte etwa umwickelten sich mit Silofolie, zwischen Folie und Narrenratkörper eine Vielzahl von Luftballons, die für den nötigen Auftrieb sorgten.

Beinhöhe hatte das Wasser ohnehin nur kurz vor der Brücke, die dem Fest seinen Namen verleiht.

Die Sache mit dem Wasserstand Das Wetter war herrlich, der Wasserstand der Aitrach allerdings auch niedrig – was sich aber als nicht besonders hinderlich erwies. Die Aitrach wird für diese Aktion ja aufgestaut. Die behördliche Genehmigung dafür umfasst übrigens vier DIN-A4-Seiten. Die Sache mit der Brücke Das Bach-Abi-Fahrä verbunden mit dem Brückenfest der Hexengruppe Kirchen-Hausen fand 2022 zum zehnten Mal statt. Die Fußgängerbrücke, die die Münstergasse mit der Hegaustrasse verbindet, hat eine lange Geschichte. Da eine Brücke baufällig war und abgebrochen wurde, haben die Hexen an einem Fasnetmontag eine solche aus zwei Baumstämmen errichtet. Später wurde dann wieder eine richtige Brücke gebaut, inzwischen aber auch schon zweimal erneuert. Der Grund ein Brückenfest zu veranstalten das bis heute im zweijährigen Turnus stattfindet.

Geisingen Ab Montag wird die Geisinger Hauptstraße zur Einbahnstraße – für Wochen Das könnte Sie auch interessieren

Der Festplatz in der Münstergasse war schon von Anfang voll belegt, die vielen Besucher wurden von den Mitgliedern der Hexengruppe mit Speisen und Getränken versorgt und für musikalische Unterhaltung der besonderen Art sorgte das Panik-Orchester aus Schönenbach.

Hinter der Theke, am Grill – heir Markus Anwander und Michael Gronmayer – oder am Kuchenbuffet, das ist alles Männersache bei der Hexengruppe. | Bild: Paul Haug

Auch das Entenrennen sorgte für Spannung für Alt und jung. In verschiedenen Durchgängen wurden jeweils ein großer Behälter Plastikenten in die Aitrach gekippt und 60 Meter weiter unten wieder eingefangen. So wurden die Teilnehmer für die Endrunde zu ermitteln.

Roland Zirell setzt mehrmals die Enten aus. Welche als erste das Ziel erreicht, sie die spannende Frage. | Bild: Paul Haug

Durch den Niedrigwasserstand musste dafür gesorgt werden, dass auch alle Enten ankommen und nicht irgendwo an einem Stein hängenbleiben.