von Thomas Schröter

Nachfrage nach modernen, eher pflegeleichten Bestattungsformen herrscht, wie in vielen Städten und Kommunen, auch in Geisingen. Aber während andernorts neuzeitliche Bestattungen wie Baumgräber oder Urnenreihengräber bereits im Angebot sind, hinkt man der Entwicklung in Geisingen noch etwas hinterher – mit der Folge, dass nicht wenige Geisinger Bürger ihre Toten auf auswärtigen Friedhöfen oder in Friedwäldern unter die Erde bringen.

Jetzt steht immerhin fest, welche neuen Bestattungsformen künftig auf dem Geisinger Stadtfriedhof über die herkömmlichen hinaus angeboten werden sollen. Der Gemeinderat entschied sich auf seiner jüngsten Sitzung für die Varianten Erdreihengräber in Rasenflächen und Baumgräber. Außerdem sollen Frühchen-Grabstellen als Teil eines für Kindergräber reservierten Friedhof-Areals vorgesehen werden.

Bestattungsgebühren können jetzt neu berechnet werden

Erforderlich war die Entscheidung des Gemeinderats über neu einzuführende Bestattungsformen, damit die weiteren Planungsarbeiten für das Friedhofskonzept ohne weitere Zeitverzögerungen fortgeführt und das mit der Planung beauftragte, einschlägig spezialisierte Büro für Landschaftsarchitektur belastbare Kostenschätzungen vornehmen kann. Zudem können erst auf dieser Basis die Bestattungsgebühren neu berechnet werden. Außerdem soll die Stadtverwaltung auch verschärft aufs Tempo drücken, was die tatsächliche Einführung der neuen Bestattungsformen anbelangt, insbesondere mit Blick auf Baumgräber.

FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug plädierte vehement dafür, bei der Umsetzung „endlich Fahrt aufzunehmen“. Ähnlich beurteilten die Fraktionssprecher Christoph Moriz (CDU), Andreas Heidel (Aktive Bürger) und Uwe Kraft (SPD) die Lage. Die vier Fraktionssprecher hatten sich zuvor gleichlautend für die Einführung von drei neuen Bestattungsformen ausgesprochen. Von der Möglichkeit, das Angebot noch weiter aufzufächern, nahm der Gemeinderat Abstand. Man wolle „nicht zum Gemischtwarenladen“ werden, meinte Paul Haug.