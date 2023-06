Teilweise noch etwas ungelenk, aber dennoch agil: In den fünf Storchennestern in Geisingen, Aulfingen und Gutmadingen sind derzeit sieben Jungtiere zu sehen. Im Geisinger Ortsteil Gutmadingen gibt es aktuell drei Horste. Im ältesten der Nester beim Haus Boll/Huber haben sich zwei Jungstörche eingenistet, sie sind schon recht groß und dürften bald die ersten Flugversuche unternehmen – wie auch die beiden Jungtiere, die im Geisinger Horst sitzen.

Die Alttiere lassen den bereits recht großen Nachwuchs inzwischen oft allein. Angst davor, dass ihre Nachkömmlinge Opfer von Raubvögeln werden, müssen sie nicht mehr haben, da sie mittlerweile zu groß sind. Die drei Aulfinger Jungtiere sind etwas jünger, bei denen dauert es noch etwas, bis sie ausfliegen. Die beiden Storchenpaare von Gutmadingen und Geisingen sind im Winter nicht weggeflogen, zumindest nicht weit. Immer wieder sah man sie auf den Nestern stehen. Wo sie waren, weiß niemand. Im Elsaß oder in Salem, wird vermutet. Gutmadingen hat seit einigen Jahren drei Horste. Im Horst auf dem Haus Bensel ist kein Nachwuchs mehr vorhanden, ein totes Jungtier und ein Ei wurden auf dem Boden gefunden. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt. Dafür wurde auf dem dritten Gutmadinger Nest, das vor einigen Jahren auf der Scheune von Hans Kramer angebracht worden ist, mit dem Nestbau begonnen. Es handelt sich hier vermutlich um ein neues Strochenpaar, vermutet auch der Storchenbeauftragt Manfred Bartler.

In diesem Jahr zeigen die Großvögel unterschiedliches Brutverhalten: Manche Jungtiere fliegen bald aus, an anderen Horsten sind die Alttiere noch am Brüten. Auf der Baar sind überall Jungstörche zu finden, beringt werden die Störche in der Region Geisingen in diesem Jahr nicht, wie Manfred Bartler berichtet. Man habe bestimmte Regionen ausgewählt, in denen beringt wird. Das Beringen sei auch nicht überall möglich, etwa auf sehr hohen Kirchtürmen oder auf den Masten von Starkstromleitungen, wie es in Donaueschingen derzeit zu sehen ist.