von Franz Dreyer

Auch in diesem Jahr steht auf dem Platz vor dem Leipferdinger Rathaus kein Maibaum. Bereits im vergangenen Jahr mussten die Maibaumfreunde, die aus dem Stammtisch „Schluckspechte“ des ehemaligen Gasthauses Germanie hervorgegangen waren, die 40. Aufstellung eines Maibaumes im Ort und ein aus diesem Anlass geplantes Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen lassen. Normalerweise hätten sie den schweren Frühlingsboten mit viel Muskelkraft in die Höhe gewuchtet.

Ein Bäumchen in der Buckstraße

Erfreulich ist, dass es in Leipferdingen in dieser schwierigen Zeit dennoch einen Maibaum gibt, wenn auch in einem anderen Format: Franz Urban Stihl, der mit über 80 Jahren noch immer im Männergesangverein singt und seit 25 Jahren Messner der Pfarrei St. Michael ist, hat unter Mithilfe seines Nachbarn Joachim Amma bei seinem Anwesen in der Buckstraße wieder einen mehrere Meter hohen Maibaum aufgestellt – zum 31. Mal an dieser Stelle. Auf schön bemalten Tafeln zeigt dieser die Wappen von Baden, der Pfarrei und des Ortes und das Leipferdinger Gnadenbild.

Geisingen Insektenweide schafft im Baugebiet „Große Breite“ eine zeitweise Heimat für Insekten Das könnte Sie auch interessieren

Für die Aktion hat der betagte Einwohner einen Anlass und kann zudem eine amüsante Geschichte erzählen: Wie es der Name schon sagt, liegt das Wohngebiet am Buck – eine in Leipferdingen gebräuchliche Bezeichnung – an einem Hang und zudem noch an der Nordseite, im Volksmund als Winterseite bezeichnet. Von den eher privilegierten Leipferdingern im unteren Teil des Dorfes sollen in früherer Zeit die am Buck lebenden Zeitgenossen mit der Frage „Habt Ihr noch Schnee?“ geneckt worden sein.

Wie Stihl weiter berichtet, hat sich der ehemalige Bürgermeister Johann Weh in diesem Zusammenhang einen besonderen Scherz erlaubt: Bei einer Baustellenbesichtigung am Buck im Hochsommer soll er seine Jacke ausgezogen haben – mit dem Hinweis, er hätte nicht gewusst, dass es an der Winterseite so warm ist. Er habe immer gemeint, „da scheint nur der Mond und nicht die Sonne“.