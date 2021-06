Sie fuhr in Richtung Stuttgart und kam wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Audi gegen eine Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahnen und krachte schließlich gegen die Mittelleitplanke. Das Auto kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Fahrerin war laut einer Mitteilung der Polizei allein im Auto und blieb unverletzt. Am Auto und an den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.