In einigen Schaufernstern des ehemaligen Textilhauses Engesser sind seit wenigen Tagen neue Bilder ausgestellt. Bei den Werken handelt es sich um Arbeiten des vor fünf Jahren verstorbenen Künstlers Hansjörg Hengstler.

Hengstler, gelernter Metzger, begann mit der Malerei 2001, als er mit 55 Jahren aus gesundheitlichen Gründen in Rente ging. Schon in seiner Kindheit begeisterte er sich fürs Malen, war er doch öfters beim Kunstmaler Hans Müller zu Gast. Müller wohnte unmittelbar neben seinem Elternhaus. In Gaienhofen hatte die Familie Hengstler den Stellplatz ihres Wohnwagens. Dort lernte Hengstler eine Malerin aus Singen kennen, die ihn dazu animierte, es einfach mit der Malerei zu versuchen.

Bleistiftzeichnungen aus dem Wohnwagen heraus mit Motiven des Bodensees bildeten die Anfänge und ab 1991 wurden daraus die ersten Aquarell-Bilder. 2002 zeigte der Künstler zum ersten Mal seine Werke in einer Ausstellung in der Volksbank, danach waren seine Bilder auch bei der Hobbykünstlerausstellung der Stadt dabei. 2002 verlor Hansjörg Hengstler durch seine Krankheit ein Augenlicht. Er konnte noch bis 2009 malen, ehe er durch einen Augeninfarkt völlig erblindete.

2018 ist Hansjörg Hengstler verstorben und hat viele Bilder mit unterschiedlichsten Motiven hinterlassen. Dazu zählen Bleistiftzeichnungen, Landschafts- und Pflanzenbilder. Zu seinen Motiven gehörten auch viele Häuser und Ecken der Geisinger Altstadt. Ein kleiner Teil dieses schöpferischen Nachlasses ist nun in den Schaufenstern des ehemaligen Textilhauses Engesser ausgestellt, die von Marco Gilly zur Verfügung gestellt wurden. Irmgard Hengstler hat zusammen mit Heidrun Hog-Heidel einige Bilder ausgesucht und platziert. Die Bilder sind noch einige Wochen zu sehen.