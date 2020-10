80 Jahre nach der ersten Deportierung von Bewohnern des Pflegeheims im Rahmen des Euthanasieprogrammes der Nationalsozialisten fanden in Geisingen eine Gedenkfeier, ein Gedenkgottesdienst sowie die Eröffnung eine Ausstellung statt. Aufgrund der Corona-Auflagen waren der Gottesdienst und die Gedenkfeier personenmäßig begrenzt und fanden in der katholischen Pfarrkirche statt.

Zwei Stunden Gedenken und Ansprachen

Vertreter der Landkreise Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, sowohl von der Kreisverwaltung wie auch Kreisräte, Gemeinderäte, und einiger Angehöriger waren anwesend und nach den rund zwei Stunden Gedenken und Ansprachen auch betroffen. Den ökumenischen Gottesdienst zelebrierten Pfarrer Adolf Buhl und Gemeindereferent Benno Nestel von der katholischen sowie Pfarrer Thomas Gerold und Pfarrerin Petra Stromberg von der evangelischen Kirche.

Bürgermeister Martin Numberger der auch stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbandes ist, betonte, dass der heutige Tag an die Toten erinnern und Mahnung sein soll, dass so etwas nicht mehr passieren darf. „Wir leben in der Zeit des Generationswechsels und es ist wichtig, auch den Generationen, die die Zeit nicht aus eigener Anschauung erlebt haben, zu vermitteln, wie man mit dieser unrühmlichen Geschichte umgeht“, sagte er.

Die Bewohner des Pflegeheims seien ein Teil der Stadt, so Numberger. „Wir müssen die Erinnerungen wachhalten. Nicht aus Schuld, sondern vor allem als eine Identifikation mit den Opfern und Angehörigen. Auch heute können Mitmenschen und Familienangehörige durch Unfall und Krankheit in die Situation von Behinderungen kommen.“

Menschen wurden zu Nummern

Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie Vorsitzender des Zweckverbandes, betonte dass bei der ersten Planung im Februar eine andere Form dieser Feier geplant war. Menschen seien zu Nummern geworden, so Hinterseh. „Wir erinnern uns an Menschen, die abtransportiert, ermordet oder auch in andere Heilanstalten gebracht wurden.“, so der Landrat.

Noch gravierender von den Opferzahlen her sei die gesteuerte Unter- und Mangelernährung gewesen, verbunden mit einer Überbelegung des Heimes. Hierbei fanden an die 400 Menschen den Tod. Hinterseh hegte auch massive Kritik an der damaligen Verwaltung die aktiv mitgewirkt hat, und auch am damaligen Landrat des Landkreises Donaueschingen. Alle seien billige und willige Vollstrecker des Unrechtsstaates gewesen. Das Schuldanerkenntnis komme sehr spät, aber es komme.

Schweigen nach dem Krieg

Leider gab es in den ersten Nachkriegsjahren nur Schweigen, auch in der Verwaltung des Heimes, statt die Geschichte aufzuarbeiten. Das Heim wurde baulich und auch inhaltlich runderneuert in den letzten vier Jahrzehnten, „wir müssen aber auch, und hierfür ist es höchste Zeit, dieser dunklen Geschichte ins Auge schauen“, so Hinterseh.

Der Zweckverband will dauerhaft an die Opfer erinnern. Die Geschichte soll weiter erforscht, aber auch ein Gedenkstein oder ein Denkmal an einem Gedenkort errichtet werden. Kreisarchivar Clemens Joos hielt einen Vortrag unter dem Thema „Verschleppt nach unbekannt“. Akribisch aufgearbeitete Geschichte, die rührte, aber akustisch leider aufgrund der Lautsprecheranlage schlecht verstanden wurde.