Geisingen (ph) Die Gemeinschaftspraxis Rolf Dietrich/Friedemann Köhler in der Donaupraxis Geisingen hat nun auch drei „Verahs“. Dabei steht der Begriff für Versorgungsassistentin für die hausärztliche Praxis. Zur bisherigen Verah Heike Dietrich, die auch Hausbesuche bei den Patienten macht, kommen nun frisch qualifiziert Manuela Hemens und Corinna Schaulies hinzu. Die beiden sind neben den anderen medizinischen Fachangestellten (MFA) in der Praxis tätig.

Doch was ist eigentlich Verah? Aufgrund steigender Anforderungen an die hausärztliche Praxis – eine Folge des demografischen Wandels und der Zunahme chronischer Krankheiten – sieht der Deutsche Hausärzteverband die Notwendigkeit einer Qualifikationsoffensive. Verah ist eine solche Qualifizierungsoffensive für MFA in der Hausarztpraxis. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Hausarztpraxis als zentralen Ort der Versorgung zu stärken, die Berufszufriedenheit der MFA zu steigern und die Hausärzte durch hochqualifizierte Unterstützungsleistungen zu entlasten.

Denn es gibt immer weniger Ärzte, die dadurch immer mehr Patienten betreuen und versorgen müssen. Um die Ärzte zu entlasten sind die Verahs wichtige Ansprechpartner in der Arztpraxis. Bundesweit unterstützen und fördern durch das Institut für hausärztliche Fortbildung ausgebildete Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis die Entlastung des Arztes.

Das geschieht etwa durch die Koordination bei versorgungs- und sozialrechtlicher Antragsstellung oder die Übernahme delegationsfähiger Hausbesuche oder beim Wundmanagement. Weitere Aufgaben sind die Einstufung in die verschiedenen Pflegegrade, die Vermittlung von Hilfsmitteln, die häusliche Versorgung, einschließlich Antragstellung.

Gerade diese bürokratische Seite verstehen die beiden Ärzte Rolf Dietrich und Friedemann Köhler auch als Service die von den Verahs übernommen werden können und so den Arzt entlasten, der sich mehr Zeit für die Krankheitsbehandlung nehmen kann.