Zentral in der Ortsmitte gelegen bildet das sogenannte Aulfinger Schloss den prägenden historischen Kern dieses Geisinger Ortsteils. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der linke Teil des Gebäudes der katholischen Kirche zugeschlagen und fortan an Pfarrhaus genutzt, während im rechten Teil Ortsverwaltung und Rathaus residierten.

Seit mehreren Jahren strebten die Stadt Geisingen und die katholische Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau eine „kleine Flurbereinigung“ an. Nicht zuletzt auf Drängen des Ortschaftsrates signalisierte die Stadt Geisingen ihr grundsätzliches Interesse an einem Kauf des ehemaligen Rathauses. Allerdings lagen die Preisvorstellungen von Stadt und Kirche so weit auseinander, dass keine Einigung zustande kam.

Diesen gordischen Knoten haben, wie Bürgermeister Martin Numberger erklärte, Stadt und Kirche jetzt aufgedröselt und eine für beide Seiten akzeptable Gestaltung des Verkaufspreises gefunden. Auf dieser Basis stimmte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung dem Kauf des Pfarrhauses durch die Stadt Geisingen zu und beauftragte die Stadtverwaltung, die weiteren Schritte vorzunehmen.

Über den Kaufpreis hüllten sich Gemeinderat, Bürgermeister und Stadtverwaltung in eisernes Schweigen. Was den Ausgang der Verhandlungen zwischen Kirche und Stadt betrifft, ließ sich Numberger lediglich eine knappe Stellungnahme entlocken: „Wir haben uns in der Mitte getroffen.“ Öffentlich bekannt sind lediglich einige Rahmendaten, die Aulfingens Ortsvorsteher Fabian Setz nochmals Revue passieren ließ. Demnach belief sich ein Kaufangebot der Stadt auf 160.000 Euro, während der Kirche ein Verkaufspreis von 236.000 Euro vorschwebte. Teil des Arrangements zwischen Kirche und Stadt ist offenbar ein Grundstückstausch. Demnach erhält die Kirche einen städtischen Bauplatz.

Der Sanierungsaufwand für das ehemalige Pfarrhaus fällt laut Stadtbaumeister Christian Butschle deutlich niedriger aus als ursprünglich angenommen. Ein Architekturbüro hatte mit Sanierungskosten von bis zu 1,4 Millionen Euro gerechnet. Wie Butschle sagte, hat sich gezeigt, dass der bauliche Zustand des Gebäudes besser als erwartet sei. Notwendig sei vor allem die Beseitigung von Wasserschäden im Dachbereich und der Ausbau der Ölheizung. Künftig solle das Gebäude, ähnlich wie bereits der Kindergarten, von der Festhalle aus mit Nahwärme beheizt werden.

Was die künftige Nutzung des Aulfinger Schlosses anbelangt, hat der Ortschaftsrat ein Nutzungskonzept entwickelt. Es sieht vor, für die bislang im ersten und zweiten Stock des ehemaligen Pfarrhauses untergebrachte Bücherei und die Krabbelgruppe Platz im früheren Rathaus zu schaffen. Erdgeschoss und Keller des Pfarrhauses wird die Kirche auf Mietbasis für Lagerzwecke nutzen. Die beiden im ersten und zweiten Stock des Pfarrhauses gelegenen, rund 80 Quadratmeter großen Wohnungen sollen laut Butschle saniert und als Sozialwohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden.